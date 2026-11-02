Изложбата поставя акцент върху класическата литография и творческия процес извън шума на съвременния свят

Четиринадесет художници участват в изложбата „Графично – Интимно“, която Арт клуб и галерия „Савов“ представя с куратор и организатор Румен Райков.

Проектът е посветен на класическата литография и на произведенията, създадени в уединението на ателието. Във време на дигитална наситеност и бързо сменящи се визуални образи изложбата поставя акцент върху бавното изкуство, материалността и индивидуалния почерк на авторите.

Общото между представените творби е работата с литографския камък – процес, който изисква прецизност, търпение и познаване на технологичните особености на графичната техника. Всеки от участниците представя собствен пластичен език и личен прочит на формата.

В изложбеното пространство отделните художествени светове се срещат в диалог, без да губят своята самостоятелност. „Графично – Интимно“ насочва вниманието към самия процес на създаване и към връзката между художника, камъка и хартията.

Куратор и организатор на проекта е Румен Райков, дългогодишен майстор литограф и умдрукер. Неговата работа обединява авторите около общата графична техника и концепцията за творчеството като лично, съкровено преживяване.

Изложбата е представена в Арт клуб и галерия „Савов“.