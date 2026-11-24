Безплатен достъп до картините на Цанко Лавренов навръх 130-ия му рожден ден

Градската художествена галерия отваря без такса постоянната експозиция на големия пловдивски художник. Датата съвпада и с патронния празник на Националната художествена гимназия, носеща неговото име

Пловдивчани и гостите на града ще могат да разгледат безплатно картините на Цанко Лавренов на 24 ноември – датата, на която се навършват 130 години от рождението на големия български художник. По повод годишнината Градската художествена галерия – Пловдив осигурява свободен вход за постоянната експозиция, посветена на твореца.

Пловдив отбелязва 130 години от рождението на Цанко Лавренов

Тя се намира в Стария град, на ул. „Артин Гидиков“ №11. В същата сграда посетителите могат да разгледат и наскоро откритата изложба с подбрани и наградени творби от общоградския ученически конкурс „Ателиета по Лавренов“.

Цанко Лавренов е роден в Пловдив на 24 ноември 1896 г. с името Александър Стефан. Той е петото дете в семейството на Иван и Силвина Лавренови и възпитаник на Френския колеж „Свети Августин“.

Макар първоначално да следва семейната традиция и да се занимава с търговия, мечтата му да стане художник надделява. През 1920 г. заминава за Виена, където изучава изобразително изкуство в частното рисувално училище „Св. Ана“ и художествени занаяти в Художествено-индустриалното училище „Кунстгевербешуле“.

Историческите събития в Европа и България не му позволяват да завърши академичното си образование, но Лавренов продължава да развива своя художествен път. Днес творчеството му е неразривно свързано с Пловдив, чиито възрожденски къщи, улици и архитектурни ансамбли заемат специално място в живописта му.

24 ноември е и патронният празник на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив.