„Няма да се откажа от битката за Варна. Тази вечер беше извършен преврат“ – заяви Благомир Коцев във видеообръщение, публикувано на официалната му страница във Facebook, след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му като кмет.

Коцев свърза решението на комисията с действията си по време на обсъждането на общинския бюджет и инфраструктурния заем. По думите му само два часа преди заседанието на ОИК той е оттеглил две предложения – за изграждане на тунел под Морската градина към крайбрежната алея и за продажба на три общински имота.

Прекратиха предсрочно мандата на кмета на Варна Благомир Коцев

Според кмета тези предложения са били поискани съответно от „Алтернатива за гражданите“ и „Български глас“, а отказът му да ги подкрепи е сред причините за отстраняването му.

Коцев заяви още, че ОИК се е произнесла по сигнал, подаден преди година, вместо по друг, постъпил преди две седмици. Той определи това като знак за предварително подготвено решение и обвини бизнесмени във влияние върху управлението на града.

В изявлението си кметът посочи поименно бизнесмена Данаил Спасов – Дънката, като заяви, че той е оказвал натиск върху членовете на комисията. Коцев отправи остри критики към местните политически и бизнес зависимости и заяви, че няма да се откаже от борбата за Варна.