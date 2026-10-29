Произведения от академичната музейна сбирка и творби на настоящи преподаватели ще бъдат показани в Градската художествена галерия от 3 ноември до 2 декември.

Изложба, посветена на 130-годишнината на Националната художествена академия (НХА), ще бъде открита на 3 ноември в Градската художествена галерия – Пловдив. Експозицията „НАЧАЛОТО. 130 ГОДИНИ. ДО ДНЕС“ събира произведения от музейната сбирка на Академията и творби на нейни настоящи преподаватели.

Откриването е от 17:30 часа в изложбена зала „2019“ на ул. „Гладстон“ №32. Експозицията ще остане достъпна за посетители до 2 декември 2026 г.

Основана през 1896 г. като Държавно рисувално училище, Националната художествена академия има ключова роля в развитието на художественото образование и българската художествена култура. Създаването ѝ поставя началото и на музейна сбирка, която през десетилетията съхранява произведения на изкуството и учебни образци, проследяващи развитието на художествените практики и преподаването в България.

42 произведения от музейната сбирка

Първата част на изложбата представя 29 живописни и 13 керамични произведения от академичната колекция. Сред авторите са Владимир Димитров-Майстора, Никола Петров, Иван Милев, Георги Митов, Димитър Гюдженов, Никола Кожухаров, Константин Щъркелов, Стефан Иванов, Васил Стоилов, Илия Петров, Иван Вукадинов, Тома Върбанов, Яшарали Тахиров и други художници.

Подборът представя различни периоди и художествени търсения, като поставя акцент върху наследството, формирало поколения творци и преподаватели.

От традицията към съвременното изкуство

Втората част на експозицията представя работата на настоящи преподаватели в НХА. В нея са включени произведения в областта на живописта, графиката, скулптурата, плаката, книгата и илюстрацията, както и обекти от керамика, стъкло и метал.

Сред участниците са Атанас Атанасов, Борислав Алексиев, Валери Василев, Васил Колев, Венелин Шурелов, Георги Янков, Емануела Ковач, Капка Кънева, Кирил Божков, Светозар Бенчев, Стоян Дечев и други автори.

Така изложбата съпоставя произведения от музейната колекция със съвременни художествени практики и проследява връзката между историята на Академията и работата на преподавателите днес.

Екипът на изложбата включва проф. д-р Здравка Василева, д-р Милена Балчева-Божкова, доц. д-р Светлин Балездров, доц. д-р Васил Колев и ас. д-р Стефка Момчилова.

Проектът се реализира в рамките на конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност в Националната художествена академия за 2026 г.