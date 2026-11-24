Километрични колони от автомобили и сериозни затруднения в движението съпътстват експерименталната организация на трафика в Пловдив. За втора поредна сутрин шофьори се оплакват от дълго чакане по ключови булеварди, след като в пиковите часове регулирането на някои кръстовища е поето от полицейски служители вместо от светофарните уредби.

В сряда сутринта сериозно затруднение е имало по бул. „Руски“ при кръстовището с ул. „Гладстон“, в района на Търговската гимназия, съобщава Нова телевизия. Ден по-рано тежки задръствания се образуваха и в южната част на града. Водачи разказаха, че са прекарали близо час само за да излязат от квартал „Коматево“.

Полицаи регулират движението на две натоварени кръстовища в Пловдив

Недоволството сред шофьорите е свързано най-вече с времето за изчакване. Някои твърдят, че прекарват по 20–30 минути на кръстовища, а преминаването по „Коматевско шосе“ им отнема допълнително между половин и един час.

Първоначално обявената от полицията организация предвижда регулиране на движението от 7:30 до 9:00 ч. на две кръстовища – бул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Коматевско шосе“ и бул. „Никола Вапцаров“ с ул. „Коматевско шосе“. Целта е да се подобри пропускливостта при сутрешния пик.

От сектор „Пътна полиция“ обясняват, че експериментът е провокиран от интензивния трафик в определени направления и натоварването както от леки автомобили, така и от тежкотоварни превозни средства.

„Необходим ни е поне един месец за набиране на данни, които после да анализираме и да предложим последваща организация на движението“, посочва старши инспектор Иван Тончев. По думите му се наблюдават различни кръстовища, като на местата, където ръчното регулиране не дава резултат, мярката ще бъде прекратена.

Засега остава неясно дали експериментът ще доведе до трайна промяна в организацията на движението в града. От полицията заявяват, че целта е трафикът да стане по-безопасен и по-подреден в най-натоварените часове.

Снимка: Стопкадър