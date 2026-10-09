Изложбата на един от най-лиричните художници от пловдивската живописна школа „Свят в цветове и светлина“ се открива на 9 октомври от 18:00 ч. в Залите за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ №15.

Календарът на културните събития на Община Пловдив тази есен се обогатява с ретроспективната изложба на един от най-лиричните художници от пловдивската живописна школа – Недко Итинов. На 1 октомври 2026 г. той шеше да навърши 70 години, ако не си беше отишъл така рано през 2021 г.

В негова памет в Градска художествена галерия – Пловдив ще се състои изложбата му „Свят в цветове и светлина“, инициирана и курирана от неговата съпруга Мариана Итинова.

Откриването ще е на 9 октомври от 18:00 ч. в Залите за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ №15.

Изложбата ще съдържа картини от различни периоди от творческия път на художника, някои от които не са били показвани пред публика. Ще представи разнообразието на неговия художествен език, за който живописта е начин за превръщане на преживяното в цвят и образ. Пловдив и неговата атмосфера, природата, любимите сюжети присъстват като своеобразни знаци на един разпознаваем и самобитен творчески почерк.

Изложбата е едновременно среща с изкуството на Недко Итинов и жест в памет и признателност към твореца, чиито картини съчетават експресия и тишина, материалност и мечтание. Те рисуват един завладяващ свят, изграден от цветове и светлина, който продължава да живее.

Недко Итинов е роден на 01.10.1956 г. в Пловдив. Възпитаник е на Художествената гимназия в Казанлък, а през 1983 г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност Живопис под ръководството на проф. Александър Терзиев. Става член на Съюза на българските художници още през 1986 г. Представил е над 30 самостоятелни изложби и е участвал в десетки общи изложби в България (София, Пловдив, Варна, Бургас) и в чужбина (Виена, Истанбул, Париж, Люксембург, Тел Авив).

Носител е на Награда „Пловдив“ за изобразително изкуство (1996).

По определението на изкуствоведа Пламена Димитрова-Рачева (1953 – 2026) живописта му прилича на съвременна мозайка или фреска.

„Неговите композиции са подредени, премислени и стилизирани до съвършенство. При него цари носталгия и спокойствие. Пейзажите му често изглеждат като илюстрации към магически приказки – застинали, носещи усещане за вечност. Характерно за него е изграждането на платното чрез малки цветни петна и графични акценти, които придават на картината специфична вибрация и текстура. Линията му е прецизна и конструктивна, цветът – хармоничен, нюансиран, „велурен“. Усещането е като съзерцание на стара икона.“

Изложбата ще продължи до 28.10.2026 г. и ще е с вход свободен.

Цялостният проект за отбелязване на 70-та годишнина на художника включва и екстериорна изложба върху 12 двустранни пана до Военния клуб, на които ще се проследят етапите в неговото творческо развитие. Тя ще се открие на 20 октомври 2026 г.

Проектът се финансира от Община Пловдив.