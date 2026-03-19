Премиера на „Цигуларката на Бога“ в Пловдив отбелязва 90 години от рождението на Стефан Цанев

Нов спектакъл по текст на Стефан Цанев ще има премиера в Пловдив. Постановката „Цигуларката на Бога“, режисирана от Атанас Атанасов, е част от Културния календар на града за 2026 година и отбелязва 90-годишнината от рождението на автора.

Представлението е моноспектакъл на актрисата Мария Генчева и представлява силна театрална изповед за съдбата на артиста, за таланта като дар – божествен или демоничен, и за изкуството като форма на съпротива срещу смъртта.

В основата на постановката стоят теми като славата, времето и паметта, както и образи, вдъхновени от фигури като Николо Паганини. Историята преплита лични и философски търсения, разказвайки за твореца и неговата вътрешна борба.

Сценографията е дело на Борис Далчев, музиката – на Явор Карагитлиев, а визуалната концепция и плакатът са изработени от Георги Вачев.

Премиерните билети вече са изчерпани, а за следващите представления могат да бъдат закупени на касата на театъра и онлайн.