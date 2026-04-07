Писателката Поли Муканова ще представи книгата си „Тефтер в автобус с порой“ тази вечер в Музея към Драматичен театър – Пловдив

Литературният салон „Spirit & Spirit“ в Пловдив временно сменя мястото на своите срещи заради кратък ремонт на клуб „Петното на Роршах“. Следващото издание е тази вечер от 19 ч. и ще се проведе в Музея към Драматичен театър – Пловдив, с домакинството на Анелия Дракова, като организаторите канят публиката в обичайния вторник и традиционния час.

Гост на срещата ще бъде писателката Поли Муканова, която ще представи книгата си „Тефтер в автобус с порой“. Разговорът ще бъде модериран от Ина Иванова. Събитието е част от програмата „Пловдив чете“ и ще предложи деликатен и безстрашен поглед към живота „тук и сега“, към скритите знаци в мимоходом забелязаното и към записаното като съзнателен акт на памет.

Поли Муканова се утвърждава като един от последователните съвременни български автори, работещи в жанра на фрагмента. Тя развива тази форма в книгите „Amor Fati: фрагменти“ (2012), „Сизиф дали е бил щастлив?“ (2022), „Пристан за отшелници“ (2022), а новото заглавие „Тефтер в автобус с порой“ (2025) продължава тази линия.

Книгата събира кратки белетристични форми, посветени на бавните южноевропейски следобеди, на неочакваните литературни диалози и на местата на колективната памет, чрез които се осмисля споделеното битие. Според литературния изследовател доц. д-р Надежда Стоянова, фрагментите в сборника разкриват стремеж към цялост и единство, въпреки тяхната разноликост и самостоятелност.

Срещата обещава разговор за литературата на кратката форма, за наблюдението като творчески жест и за онези моменти, в които ежедневието се превръща в записана история.