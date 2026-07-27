Драматичният театър в Пловдив показа какво се крие зад новото лого: Грифонът остава, но в модерен прочит

Емблематичният символ е преработен със запазване на историческите елементи – градската порта, театралната завеса и митичния пазител на театъра – ВИДЕО

Драматичен театър – Пловдив започна да разкрива историята зад новата си визуална идентичност, представена през пролетта на т. г., за ребрандирането Под тепето ви разказа в статията „Театърът показа новата си визуална идентичност„.

Първата стъпка в промяната е новото лого, което не заменя досегашния символ, а го осъвременява, като запазва връзката с близо век и половина история на театъра.

Новият знак е разработен съвместно със Studio Punkt и стъпва върху оригиналната емблема, създадена от художника Ганчо Ганев. Вместо пълна промяна дизайнерите са избрали да пречистят и опростят формите, така че логото да бъде по-разпознаваемо и функционално както в дигитална среда, така и в печатните материали.

В основата на новата визия остава грифонът – митичният пазител на театъра. Запазени са и символите, които присъстват в старото лого – градската порта, напомняща Хисар капия, както и крилото, чието движение напомня разтваряща се театрална завеса.

От театъра подчертават, че идеята не е била да се прекъсне връзката с досегашната идентичност, а тя да бъде развита по съвременен начин.

„Новото лого не започва от празен лист. Неговата изходна точка е оригиналният знак, създаден от художника Ганчо Ганев. Заедно със Studio Punkt не потърсихме замяна на този символ, а неговото прецизно преосмисляне“, посочват от Драматичен театър – Пловдив.

Според екипа новият знак е по-ясен, по-устойчив във времето и по-лесно разпознаваем, без да губи историческата си символика. Запазена е и идеята за двата грифона пазители, които ще бъдат част от цялостната нова визуална система на театъра и ще бъдат представени по-подробно в следващи публикации.

Каре: Какво се променя?

старият сложен гербов знак е заменен с изчистен силует на грифон;

запазени са символите на Хисар капия и театралната завеса;

новата типография е по-модерна и четима;

в логото вече присъства и надписът „осн. 1881“, който акцентира върху дългогодишната история на театъра.

Вижте още подробности във видеото.