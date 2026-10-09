Парламентът излиза в почивка за десет дни преди президентския вот

Народното събрание и парламентарните комисии няма да заседават редовно от 21 до 30 октомври

Народното събрание няма да провежда редовни пленарни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. включително. Същото се отнася и за редовните заседания на парламентарните комисии, решиха депутатите.

Предложението е внесено от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група народни представители. То беше добавено към дневния ред като допълнителна точка след обсъждане на председателския съвет.

При гласуването решението получи 132 гласа „за“, сред които и депутати от „Прогресивна България“, трима народни представители от ДПС и представители на „Демократична България“.

„Против“ гласуваха 21 депутати от ГЕРБ-СДС, а един народен представител от ДПС се въздържа.

В гласуването не участваха депутатите от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Периодът обхваща последните дни преди президентските избори на 25 октомври, както и няколко дни след вота. Решението се отнася до редовните заседания на парламента и комисиите.