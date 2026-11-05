Колективната експозиция събира 80 творби на автори, с които пловдивският художник е споделял опита и отношението си към изкуството. Изложбата може да бъде разгледана до 24 ноември.

45 художници се събраха в Градската художествена галерия – Пловдив, за да отдадат почит на Минчо Панайотов (1944–2025) с изложбата „80“. Експозицията е подредена в Залата за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“ №15 и представя 80 творби на автори, които през годините са били насърчавани от известния пловдивски творец.

Заглавието на изложбата препраща към 80-те години, които Минчо Панайотов е преживял, и към броя на произведенията, изпълнили двата етажа на галерията. Именно там той е работил дълги години като уредник.

Куратори на изложбата са синовете му Панайот и Тодор Панайотов, заедно с Ирина Гърдева. В словото си Тодор Панайотов обърна внимание, че определението „ученици на Минчо Панайотов“ не би било напълно точно за отношенията му с художниците.

„Той осъзнаваше, и винаги го е казвал, че не се възприема като „учител“, а като художник, който просто споделя своя опит с по-младите си колеги“, посочи Тодор Панайотов.

По думите му баща му е вярвал, че художникът носи в себе си първоначалния импулс към изкуството, а работата на по-опитния творец е да му помогне да овладее средствата за изразяване, без да изгуби собствената си чувствителност и авторска самоличност.

Тодор Панайотов припомни и безкомпромисното отношение на баща си към изкуството – качество, което той предавал и на хората около себе си.

„При него не съществуваше дори идеята за какъвто и да било компромис с изкуството и той някак съумяваше да придаде тая принципна безкомпромисност на всички свои ученици и колеги, с които общуваше“, каза той.

Сред присъстващите художници бяха и хора, които помнят срещите си с Минчо Панайотов отпреди десетилетия. Жорж Трак описа влиянието му върху младите творци в онези години като „заря“ и „светкавица“.

„Той говореше за изкуството като за нещо достъпно и в същото време изключително важно. И беше всеотдаен, работеше с всеки един и ни заразяваше с огромната си енергия. Благодарим му за следата, която остави във всеки един от нас“, каза Жорж Трак.

„Огънят продължава да гори и няма никога да угасне“, заяви Ирина Гърдева.

Изложбата „80“ може да бъде разгледана до 24 ноември, от вторник до неделя, между 10:00 и 18:00 ч. Входът е свободен.

На 13 ноември от 15:00 ч. в същата сграда ще се проведе специална среща-разговор, посветена на Минчо Панайотов.

Експозицията се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“, и е част от Културния календар на града за 2026 г.

снимки: Stanimir Petkov Photosmile/

