Изложбата в галерия „Капана“ събира поколения художници и търси невидимите връзки между тях – от влиянията и приемствеността до бунта и правото на творческа свобода

Какво всъщност стои зад понятието „пловдивска школа“ и доколко представата за пловдивската бохема обяснява историята на изкуството в града? Тези въпроси са в основата на изложбата „Значими пловдивски художници – Силата на визията“, която се открива тази вечер, 13 ноември, от 18:00 часа в галерия „Капана“ към Градската художествена галерия – Пловдив.

Експозицията не претендира да подреди окончателно историята на пловдивското изобразително изкуство. Вместо това предлага нов прочит на художествените връзки между авторите от различни поколения – кой от кого е повлиян, кои идеи са продължени, кои са трансформирани и кои са категорично отхвърлени.

Куратори на проекта са Емил Миразчиев и Иван Тотев. В центъра на концепцията е поставена не толкова последователността на стиловете, колкото отношенията между художниците и индивидуалният им избор в различни исторически и обществени обстоятелства.

Един от съществените акценти е свободата на артиста. Изложбата разглежда как творците отстояват независимостта си в условията на политически ограничения, обществени очаквания и наложени естетически норми, особено през социализма и последвалия преход. Бунтът, отказът, дистанцията и личният художествен път са различни проявления на тази свобода.

В експозицията са включени произведения на повече от 30 автори, сред които Златю Бояджиев, Енчо Пиронков, Георги Божилов-Слона, Георги Бояджиев-Бояджана, Васил Бараков, Давид Перец, Кольо Карамфилов, Вихрони Попнеделев, Кольо Мишев, Румен Жеков, Соня Станкова и други. Участва и група „РъБ“.

Посетителите ще видят живопис, графика, скулптура, фотография, инсталации и концептуални произведения. Сред акцентите са и няколко значими произведения от българското изкуство, които досега не са били показвани пред пловдивска публика.

„Обесването на Васил Левски“ на Борис Ангелушев гостува в Пловдив

Картината от 1942 г. е сред произведенията, които ще бъдат показани за първи път пред пловдивска публика тази вечер.

Една от знаковите творби, посветени на Васил Левски – „Обесването на Васил Левски“ на Борис Ангелушев е сред акцентите в изложбата. Оригиналът на произведението се съхранява в Националната художествена галерия в София.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и със съдействието на Националната художествена галерия – София, Националния музей „Васил Левски“ – Карлово, Художествена галерия – Видин, Градската художествена галерия – Пловдив и частни колекционери.

„Силата на визията“ може да бъде разгледана в галерия „Капана“ до 10 януари 2027 г.