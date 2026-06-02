За първи път след училищата: Фалшиви бомбени заплахи и в детски градини в Пловдив

Фалшивите сигнали ескалират. Злоумишлени заплахи са получени и в девет детски заведения. Проверки не откриха взривни устройства, а занятията са възстановени



След серията фалшиви сигнали за бомби в училища тази сутрин, за първи път подобни заплахи са били изпратени и до детски градини в Пловдив. Както ви съобщихме по-рно днес заради фалшиви сигнали за бомби евакуираха три пловдивски гимназии. Фалшивите сигнали ескалираха през деня, като само до обяд те са били близо 10, коментираха от ОД на МВР-Пловдив.

По непотвърдена официално бройка, общо девет детски заведения са били проверени от полицията, след като са получили съобщения за поставени взривни устройства.

„При всеки сигнал се действа по стандартна процедура. Хората се евакуират, сградата се отцепва и се извършва проверка“, уточниха от пресцентъра на полицията.

След извършените огледи не са открити опасни предмети, а работата на градините е възстановена.

Случаят е част от по-мащабна вълна от фалшиви сигнали, засегнала учебни заведения в Пловдив, Асеновград, Карлово, Варна, Разград и Кюстендил.

По-рано днес бяха евакуирани ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия, Професионалната гимназия по механотехника и Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия. Сигнал е бил получен и в СУ „Отец Паисий“ в Асеновград.

Новото в днешната ситуация е разширяването на атаката и към детски градини. Сред засегнатите са „Десислава“, „Мая“, „Малина“, „Марица“, „Захарно петле“, „Незабравка“, „Елица“, „Боряна“ и „Дружба“.

По информация на началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова част от заплашителните имейли са изпратени до стари електронни адреси, които вече не следва да се използват. Тя подчерта, че училищата разполагат със защитени служебни адреси и комуникацията следва да се осъществява единствено чрез тях.

Всички сигнали са проверени от екипи на МВР. В нито една от сградите не са открити взривни устройства, а разследването за установяване на извършителите продължава.

Снимка на корицата: архив Под тепето/Евакуират учениците от сградата на Хуманитарната гимназия