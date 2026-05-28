Пловдив отново увеличава децата в първите групи на детските градини заради недостиг на места

454 деца остават извън първото класиране за детска градина в Пловдив, а общината отново предлага увеличение на групите над нормативния максимум

До 28 деца в група ще могат да бъдат приемани в първите възрастови групи на детските градини в Пловдив през учебната 2026/2027 година. Предложението е внесено от кмета Костадин Димитров и предстои да бъде разгледано на сесия на Общинския съвет днес.

Мярката идва след първото основно класиране за прием на тригодишните деца, при което за 2092 места са кандидатствали 2464 деца. Приети са били 2010, а извън списъците остават 454 малчугани.

От администрацията посочват, че дори при обявяване на всички възможни допълнителни места за второто класиране, отново ще има деца без достъп до общинска детска градина. Очаква се в следващия етап да се включат и родители, които досега не са подали заявления.

Най-много свободни места остават в детските заведения в район „Източен“, където интересът от страна на родителите е значително по-слаб.

Увеличаването на броя на децата в групите не е нова практика за града. През последните години Общински съвет – Пловдив редовно гласува подобни изключения от нормативния максимум от 25 деца в група заради хроничния недостиг на места в детските градини.

Решението се прилага почти ежегодно в различни варианти – с групи от 28, а в някои години и до 30 деца. Според местната власт това е единственият бърз механизъм за обхващане на повече деца в системата.

Темата обаче традиционно предизвиква недоволство сред родители и педагози. Според тях препълнените групи затрудняват работата на учителите и помощния персонал, влошават качеството на грижата за децата и създават предпоставки за по-чести заболявания.

От общината аргументират предложението и с данни за средната посещаемост в детските градини, която за периода февруари – април тази година е била под 18 деца на група.