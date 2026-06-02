Шофьор бе арестуван за груба хулиганска проява вчера в Пловдив. По обяд в Трето РУ постъпил сигнал, че на бул. „България“ водач на лек автомобил размахал през прозореца си пистолет срещу друга кола, в която пътували двама души.
При последвалата незабавна организация още същия ден извършителят бил установен и задържан, а ползваното от него газово оръжие – иззето. По предварителни данни поведението на мъжа било провокирано от възникнало засичане по време на движение между двата автомобила. В районното управление се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК.
Има ги такива, дето правят слалом между колите, та да увиснат на светофара преди някои от останалите. Ама чак пистолет да размахваш? Явно имаш проблем със самочувствието, комплекс за малоценност.