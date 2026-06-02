Шофьор извади пистолет през прозореца след засичане в Пловдив

16:16ч, вторник, 2 юни, 2026
Шофьор бе арестуван за груба хулиганска проява вчера в Пловдив. По обяд в Трето РУ постъпил сигнал, че на бул. „България“ водач на лек автомобил размахал през прозореца си пистолет срещу друга кола, в която пътували двама души.  

При последвалата незабавна организация още същия ден извършителят бил установен и задържан, а ползваното от него газово оръжие – иззето. По предварителни данни поведението на мъжа било провокирано от възникнало засичане по време на движение между двата автомобила. В районното управление се води досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 3 от НК.

Един коментар

  1. Има ги такива, дето правят слалом между колите, та да увиснат на светофара преди някои от останалите. Ама чак пистолет да размахваш? Явно имаш проблем със самочувствието, комплекс за малоценност.

