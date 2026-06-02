Община Пловдив и РЦТХ организират кръводарителска акция

Кръводарителска акция организира Районният център за трансфузионна хематология (РЦТХ) със съдействието на Община Пловдив по повод Световния ден на доброволния кръводарител – 14 юни.

Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи на 5-и и на 15-и юни 2026 г., от 8.30 до 13 часа в мобилен кабинет за кръводаряване, ситуиран на ул. „Емил Де Лавеле”, в близост до детската въртележка.

От Районния център за трансфузионна хематология призовават гражданите на Пловдив да проявят отзивчивост и благотворителност, гражданско съзнание и благородство, за да подпомогнат лечебния процес на нуждаещите се пациенти.

Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства. Към момента не съществува общодостъпен и качествен техен аналог или заместител. Единственият източник на тези жизненоважни продукти е здравият човек, поради което безвъзмездното кръводаряване е висш акт на човечност, милосърдие и състрадание.

Специалистите напомнят, че кръводаряването е не само безопасно, но и полезно за организма. То стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и подпомага естествените защитни механизми на тялото. Дареното количество кръв се възстановява напълно в рамките на три до четири седмици, без необходимост от специални мерки от страна на кръводарителя.

„Най-рядката кръвна група е тази, която в момент на спешност е в критична наличност“, припомниха от РЦТХ – Пловдив.

Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкия живот!