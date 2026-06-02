Speedy вдига тарифите си от юли

Таксата за обработка на наложен платеж при превод по банкова сметка ще се увеличи

Куриерската компания Speedy обяви промени в ценовата си политика, които ще влязат в сила от 1 юли. Актуализацията ще засегне договорните клиенти, като стойността на услугите ще бъде увеличена средно с 5,7%. От дружеството посочват, че решението е продиктувано от нарастващите оперативни разходи, включително по-високите възнаграждения на служителите, поскъпването на външни услуги и общата инфлационна среда.

Компанията подчертава, че корекцията не е свързана с въвеждането на еврото в България. Като аргумент от Speedy посочват увеличението на цените в сектора на услугите и общото поскъпване на живота през последната година.

Наред с основните тарифи ще бъдат променени и някои съпътстващи услуги. Таксата за обработка на наложен платеж при превод по банкова сметка ще се увеличи, докато плащанията с карта ще станат по-изгодни за клиентите. Въпреки ценовите корекции компанията запазва една от най-популярните си промоции – изпращането на пратки до 3 килограма между офис и автомат на фиксирана цена. Офертата ще остане в сила до началото на 2027 година.

Промените идват в момент, когато пазарът на куриерски услуги става все по-конкурентен, особено при доставките до автомати и локъри, където различни компании се борят за клиенти с по-ниски цени и разширяване на мрежите си.

Изображение: mobilebulgaria.com

Изображение: Speedy/Facebook