В годината, в която Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив навършва половин век от своето създаване, е особено престижно да си бил от първия випуск на това знаменито училище, дало на България и на света толкова талантливи артисти във визуалните изкуства.

На 9 юни от 18:30 ч. в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив ще се открие специалната изложба „Първи випуск“ на 42-ма творци, получили своите гимназиални дипломи преди 45 години. Организацията отнема доста време, защото Випуск’1981 г. се е пръснал из цялата страна и отвъд нейните граници. С времето се сменят и професионалните ангажименти – освен художници има преподаватели, архитект, режисьор, графични дизайнери, специалисти в областта на рекламата и полиграфията. Но у всеки е живо вълнението, при спомена за Арменското училище в сърцето на Стария град – тогавашната сграда на гимназията. Незабравими ще останат и първите преподаватели, сред които изявени творци и теоретици като поканения за открие изложбата Христо Николов – по живопис, Иван Поповски (Джовани) – по рисуване, Тодор Гошев – по скулптура, Христо Стойчев и Димитър Мицев – по графика и композиция, Костадин Отонов и Васил Николов – по приложна графика, Красимир Линков – по история на изкуството.

„Мисля, че всички сме благодарни, че имахме късмета да формираме характери и ценности в среда, която и сами създадохме с помощта на преподавателите, разбира се“, обобщава един от някогашните ученици и основен организатор на изложбата Чавдар Бозуков.

Изложбата е с вход свободен и ще може да се разгледа до 28 юни. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Програма „Култура“ и е част от Календара на културните събития на града за 2026