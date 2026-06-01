След 20 години чакане: Новите влакове на БДЖ вече са в Пловдив

Двете електрически мотриси Alstom Coradia Stream вече са на Централна гара. Новото поколение влакове за БДЖ може да развива до 160 км/ч по модернизираните трасета към София и морето

Централна гара Пловдив посрещна първите чисто нови междурегионални влакове за БДЖ от повече от две десетилетия насам. Двете електрически мотриси Alstom Coradia Stream вече са доставени в града и бележат началото на най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в България през последните години.

Композициите са с номера 35 002 и 35 004 и официално се водят серия 35-00. За разлика от тестовия влак, който преминаваше изпитания у нас в черна окраска, новопристигналите мотриси вече са в цветовете на БДЖ и носят логото на националния железопътен превозвач.

Любопитен факт е, че това са първите чисто нови междурегионални влакове, които България получава след доставката на мотрисите Siemens Desiro преди повече от 20 години.

Новите влакове са проектирани за дълги пътувания с продължителност до пет часа и се очаква да обслужват основните направления между София, Пловдив, Бургас и Варна. Те предлагат климатизация във всички вагони, модерни санитарни помещения, контакти за зареждане на мобилни устройства, големи багажни пространства, както и обособени места за велосипеди, детски и инвалидни колички.

Впечатляваща е и максималната им скорост – 160 км/ч. Именно толкова е проектната скорост и на модернизираните железопътни участъци по направленията София – Пловдив – Бургас и Пловдив – Свиленград. Това означава, че новите мотриси ще могат да използват пълноценно възможностите на обновената железопътна инфраструктура.

При максимална скорост от 160 км/ч разстоянието между Пловдив и София теоретично може да бъде изминато за около час, но реалното време за пътуване ще зависи от графика, броя на спирките и ограниченията по трасето.

Доставката е част от договор за общо 35 нови електрически влака, произведени от френската компания Alstom в рамките на консорциума BULEMU. Стойността на проекта е 720 милиона евро и включва не само производството на влаковете, но и тяхната поддръжка за период от 15 години.

Преди да започнат редовно да превозват пътници, композициите ще преминат необходимите процедури по сертифициране и изпитания по българската железопътна мрежа.

Така Пловдив стана първият град в България, посрещнал новото поколение влакове на БДЖ – символичен момент за железниците, които от години очакват модернизация на подвижния си състав.

