Българска връзка в санкционен пробив: Немско разследване на незаконен износ води към Разследване от Германия води до Куклен. Какво се случва в завода на Spinner

Завод на немската компания Spinner Werkzeugmaschinenfabrik в Куклен, близо до Пловдив, е бил проверен във връзка с мащабно разследване на германските власти за нарушения на санкциите срещу Русия. Това съобщава изданието „Капитал“, позовавайки се на разследване на германски медии, включително Süddeutsche Zeitung.

Проверката у нас е част от по-широка акция на прокуратурата и митническите служби в Германия, извършена миналата седмица в района на Мюнхен. Там е извършен обиск в завода на Spinner в град Зауерлах, като действия са проведени и в други бази на компанията в Германия, както и в България.

Заводът на Spinner в Индустриална зона Каспида, Куклен, България/снимки: spinner.eu.com/

Какво е известно за разследването

По информация на германските медии, Spinner е заподозряна, че е доставяла високотехнологични металообработващи машини за Русия, заобикаляйки санкциите чрез трети страни. Става дума за над 20 машини – включително фрези и стругове – на стойност над 5.5 милиона евро, предназначени за автомобилната индустрия, но потенциално приложими и във военното производство.

До момента са повдигнати обвинения на три лица, свързани с компанията, но не се уточнява кои са те и дали сред тях има служители от българското предприятие. От българския завод са отказали коментар, като са посочили, че цялото ръководство е в отпуск.

Заводът в Куклен

„Шпинер България“ е съвместно дружество между германската Spinner Werkzeugmaschinenfabrik и турската Avci CNC Makine Pazarlama, с равно участие (50:50). Фабриката край Пловдив е изградена през 2019 г. с инвестиция от около 10 млн. лв. и произвежда машини с цифрово-програмно управление и резервни части, предназначени за България, Германия, Турция и Близкия изток.

Според последния публикуван финансов отчет, през 2023 г. компанията е реализирала приходи от 109 млн. лв. и печалба от около 10 млн. лв.

Позицията на компанията

След избухването на скандала, от германската централа на Spinner излязоха с официално изявление, в което отричат нарушения и заявяват, че „стриктно спазват всички ограничения за износ“ и подкрепят международните санкции срещу Русия и Беларус.