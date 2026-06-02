Магия, музика и творчески работилници превземат двора на Драмата

Ненчо Илчев, Вики Алмазиду и актьорите-певци на Драматичен театър – Пловдив са само част от изпълнителите, с които предстои да се срещнат пловдивчани и гости на града през юни, юли и август в знаковия за града ресторант-сцена-бар „ТеатъРа“.

Арт събитията в лятната му програма са част от проекта „Изкуства и поколения се срещат в ТеатъРа“, финансиран от Община Пловдив, и част от Календара на културните събития на града за 2026 г.

Откриващото събитие е на 7 юни, неделя, от 11 часа с любимия на малки и големи актьор и илюзионист Ненчо Илчев. Шоуто е подходящо за всички, които имат нужда от доза магия и щипка смях, независимо от възрастта им. Специално за кандидат-факирите Ненчо ще разкрие тайните зад някои фокуси. Автографите и снимките с обичания актьор ще бъдат неизменна част от преживяването.

Следващите дневни събития, подходящи за цялото семейство, са нестандартните творчески работилници, водени от фотографа, художник и педагог Антония Маринова – Crazy.

На 14 юни тя ще разкаже за колажа като арт форма и с нейна помощ деца и възрастни ще изработят свое произведение, вдъхновено от музиката. На 5 юли Антония ще потопи присъстващите в тънкостите на един от най-старите фотографски процеси – цианотипията. Работилниците нямат възрастови ограничения. Участниците ще си тръгнат не само с интересни нови познания, но и с изработените произведения. Работилниците са с начало 11:00 часа на посочените дати.

Във вечерните концерти гостите ще се насладят на изумителни изпълнители от различни поколения и жанрове. На 27 юни в музикално амплоа ще влязат актьорите Климентина Фърцова, Мариана Йотова, Ивана Крумова, Добрин Досев, Ивайло Христов и Иван Горанов. Заедно с The Actors на сцената ще се качи рок бандата „Новите дрехи на царя“. Предстои да бъде обявен състава на актьорите, които ще превземат с вокалния си талант сцената и на 3 септември.

Програмата продължава на 21 август с концерт на джаз дивата Вики Алмазиду, която ще сподели сцената със свои възпитаници и с великолепни музиканти като Антони Дончев (пиано) и Васил Хаджигрудев (контрабас). Плейлистът ще включва и знакови авторски пиеси от репертоара на житейския и творчески спътник на певицата, маестро Милчо Левиев.

Китарни струни ще поставят финалния акорд на този своеобразен летен фестивал на изкуствата. На 29 август „ТеатъРа“ посреща китаристи от различни стилове и поколения за една вълшебна инструментална вечер.

Концертите са с начало 21 ч. Входът за всички събития е свободен. Желаещите да присъстват могат да запазят своето място на телефон 0877355223.

Снимки: Георги Вачев