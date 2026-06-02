Бюджетният дефицит за май е най-високият за последните 20 години, посочват от Фискалния съвет на България в свой анализ на тема „Фискален дефицит за месец май като процент от БВП“, предава БТА.

На база на предварителни данни и оценки на Министерството на финансите (МФ) се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май 2026 г. да бъде отрицателно в размер на 2,5 млрд. евро или 2 на сто от прогнозния БВП, съобщиха днес от МФ.

От Фискалния съвет отбелязват, че представят сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение.

Дефицитът за май с натрупване е в размер на 2,5 млрд. евро и представлява 2 процента от БВП – най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам), посочват от Фискалния съвет. От съвета отбелязват още, че дефицитът само за май е 0,74 млрд. евро и е на стойност 0,6 процента от БВП – също най-високата стойност за последните 20 години (от 2007 г. насам).