Готов проект за нова детска градина в „Западен“ чака парите от държавата

Проектът за ново детско заведение в ЖК „Отдих и култура“ е готов, има избран изпълнител и окончателно решение на ВАС, но строителството чака държавното финансиране

Проектът за нова детска градина в район „Западен“ е напълно готов, с избран изпълнител и приключили съдебни процедури, но строителството остава блокирано заради липса на реално преведено финансиране от държавата.

Става въпрос за проекта „Изграждане на нова детска градина в район “Западен”, гр. Пловдив“, за който Министерският съвет е предвидил финансиране в размер на 4 милиона евро, или близо 8 милиона лева. Сумата съвпада със средствата, заложени по държавните инвестиционни програми за големите общини.

Общата стойност на проекта е 9 166 666 лева без ДДС, или около 11 милиона лева с ДДС.

Новото детско заведение е планирано в ЖК „Отдих и култура“ на ул. „Ген. Никола Иванов“, в близост до мол „Пловдив“ – район, който през последните години се застроява изключително активно и изпитва сериозен недостиг на места в детските градини.

Проектът предвижда модерна сграда с три секции на едно и две нива, разположена върху общински терен с площ от 4686 квадратни метра. Капацитетът ще бъде за седем групи, или приблизително 175 деца.

Процедурите по реализацията са напреднали значително. Община Пловдив вече е провела обществена поръчка за избор на изпълнител, като интересът към нея е бил сериозен – седем строителни фирми са подали оферти.

След поредица от обжалвания Върховният административен съд окончателно е потвърдил избора на изпълнител, което на практика е разчистило всички правни пречки пред старта на строителството.

Въпреки това реални строителни дейности все още не могат да започнат. Причината е, че към момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е превело средствата, въпреки че обектът е включен в държавната инвестиционна програма за Пловдив, която предвижда общо 350 милиона лева до 2027 година.

Липсата на финансово обезпечение поставя проекта в риск. Според Закона за обществените поръчки, ако в рамките на 10 месеца не бъде осигурено финансиране, процедурата може да бъде прекратена, което би върнало проекта в изходна позиция въпреки готовия технически проект и избрания изпълнител.