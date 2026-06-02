Потвърдиха ареста на обвиняем за отвличане от кризисен център

Апелативен съд – Пловдив потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета от Пловдивския окръжен съд спрямо А. А.

Срещу него са повдигнати четири обвинения, две от които за отвличане на жена му и децата му от Кризисен център, противозаконно лишаване от свобода и закана за убийство в условията на домашно насилие. За всяко от тях по закон се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Апелативният съд счита, че от събраните доказателства по делото – разпити на свидетели, претърсване и изземване, огледи на веществени доказателства, приложени фотоалбуми и експертни становища, може да бъде направено обосновано предположение, че А. А. е извършил престъпленията, за които му са предявени обвинения. Съдът намира, че има реална опасност от извършване на други престъпления, предвид данните в справката за съдимост за осъждане в гр. Лиеж, Белгия спрямо обвиняемото лице за множество престъпления, част от които са и спрямо личността на пострадалата по настоящото производство.

Следва да се има предвид, че престъпленията, за които лицето е осъждано в Белгия, са извършени в недалечен период от настоящия момент, като присъдата е влязла в сила на 16.12.2025 г. Налице е и опасност от укриване на А. А. предвид обстоятелството, че същият не пребивава на адреса си в Република България, напуснал го е веднага след извършване на престъпленията, напуснал е и Република България и благодарение на действията на служителите от МВР е установена датата на завръщането му и той е бил задържан. От друга страна обвиняемият няма трайни връзки с Република България, доколкото същият по негови данни, работи и живее в чужбина, а и очевидно понастоящем не съжителства със съпругата и децата си, които се намират в страната.

Определението на апелативния съд е окончателно.