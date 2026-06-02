Времето в Пловдив на 2 юни 2026 г.

Жълт код за поройни дъждове в девет общини от Пловдивска област

НИМХ предупреждава за валежи до 35 литра на квадратен метър за денонощие и интензивни превалявания в планинските и полупланинските райони.



Жълт код за значителни валежи е обявен за 2 юни в девет общини на Пловдивска област, показва справка на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението важи за общините Карлово, Асеновград, Родопи, Лъки, Първомай, Сопот, Куклен, Перущица и Кричим.

Според прогнозата се очакват количества на валежите между 20 и 35 литра на квадратен метър за 24 часа или интензивни превалявания до 30 мм за шест часа.

Жълтият код е първата степен на предупреждение за потенциално опасно време. Той сигнализира за възможни локални затруднения, свързани с обилни валежи, включително временно задържане на вода по пътните настилки, повишаване нивата на малки реки и дерета и влошени условия за пътуване.

За останалите общини в област Пловдив към момента не са обявени предупреждения за опасни метеорологични явления.

Максималните температури ще са от 25° – 28° С.

От НИМХ напомнят, че предупрежденията по общини са изготвени по стандартни критерии и е възможно валежите да имат различна интензивност в отделните населени места.

Снимка: 𝓣𝓸𝓭𝓸𝓻𝓸𝓿 𝕻𝖍𝖔𝖙𝖔𝖒𝖆𝖙𝖎𝖈