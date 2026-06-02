Учебният процес е възстановен след проверки на полицията

Три пловдивски училища бяха евакуирани тази сутрин след получени сигнали за поставени взривни устройства. След извършените проверки учебният процес е възстановен, съобщиха от полицията за Радио Пловдив.

Първият сигнал е постъпил малко след 8 часа в Професионалната гимназия по електротехника и електроника. След него са получени съобщения и в Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“.

Учениците и преподавателите са били изведени от сградите, а екипи на полицията са извършили проверки по стандартната процедура. Не са открити опасни предмети или устройства.

Пред Радио Пловдив началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова е потвърдила, че директорите на училищата са реагирали своевременно и са изпълнили всички указания за действие при подобни ситуации.

„Директорите са действали според указанията, сигнализирали са на тел. 112, а учениците са били евакуирани веднага. Пристигнали са екипи на полицията и е направена щателна проверка. Към настоящия момент учебният процес е възстановен“, е заявила Киркова пред медията.

По думите ѝ съобщенията са били изпратени на стари електронни адреси на учебните заведения. Тя е припомнила, че указанията на Министерството на образованието са училищата да използват единствено официалните си електронни пощи с домейн edu.mon.bg.

Предстои да бъде установен подателят на злоумишлените сигнали. Към момента няма информация дали съобщенията са изпратени от едно и също лице.

По информация на Радио Пловдив.