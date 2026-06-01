Петър Нефтелимов е много специален човек. Не защото е със специални потребности, а заради онова, което прави и което го вълнува. Биотехнолог, биопредприемач и съосновател на биотехнологичния стартъп „Цвете в епруветка“. Завършва бакалавър по Биотехнологии и магистратура по Биобизнес и биопредприемачество в Биологическия факултет на Софийски университет, както и магистратура по Бизнес администрация в Стопанския факултет. Той е създател на медията за практическите бизнес съвети Neftelimov.com. Автор на книгата „Успехът в българския ген. Кариерен консултант в неправителствената организация JAMBA, където помага на хора с различни възможности да си намерят мечтаната работа. Като предприемач и ментор Петър активно подкрепя млади хора и стартиращи бизнеси, участва в обществени и доброволчески инициативи и работи за популяризирането на науката по достъпен и вдъхновяващ начин. Петър е част от престижните селекции на Forbes България „30 под 30“ и Дарик радио „40 до 40“ за успели българи, чиито идеи и дела надграждат средата на живот в България. През 2023 г. бешe отличен от JCI България като един от 10-те най-изявени млади личности на България. Включен е и в международната класация на Business Elite Awards за 30-те млади лидери под 30 години в Европа за 2025 г.

Кога и как се роди идеята за „Цвете в епруветка“? Има ли конкретен момент или проблем, който Ви провокира?

Идеята за „Цвете в епруветка“ се роди през януари 2020 година, когато бях студент по Биотехнологии в Софийския университет. Тогава тъкмо бях преминал курса по растителни биотехнологии в катедра „Физиология на растенията“, където ежедневно работехме с инвитро култури – малки растения, които живеят в стерилна среда.

В един момент погледнах тези растения не просто като научен материал, а като нещо с огромен потенциал. Усетих, че тук може да се роди продукт, който едновременно носи красота, наука и устойчивост. Проблемът, който ме провокира, е огромното въздействие на индустрията за рязан цвят върху природата. За едно цвете се използват около 100 литра питейна вода на година и 0,1 кв. м площ, както и трудът в африканските ферми, който е тежък и нищожно платен. Знаех, че ако намеря начин да превърна инвитро растенията в дълготраен, красив и достъпен продукт, мога едновременно да създам иновация и да намаля вредата върху природата.

Така се роди „Цвете в епруветка“, което е живо инвитро цъфтящо растение, живеещо над 6 месеца без никакви грижи и поливане.

Как протича научният процес – от резника до готовото растение в епруветка? Колко време отнема изработването на едно растение?

Това е технология, която стъпва върху метода микроразмножаване на растения, но е адаптирана така, че да създава не просто разсад, а красиво цъфтящо растение, което живее над 6 месеца без грижи. Целият процес по създаване на едно растение при нас отнема в най-добрия случай около два месеца.

Всичко започва с избора на „майчино“ растение. От него вземаме малък резник (ние го наричаме експлант), който пренасяме в стерилна лабораторна среда. Резникът преминава през процес на прецизна стерилизация, за да премахнем всички микроорганизми. Това е критичен момент, защото дори една бактерия може да компрометира целия процес.

След това резникът се поставя в специално разработена хранителна среда по тайна рецепта. Тази среда осигурява всички необходими вещества за развитие, без да има нужда от вода, почва или грижа.

В стерилни условия растението започва да пуска коренчета, да се развива и не след дълго да образува пъпки. През този период се поддържа специфично съотношение на светлина, температура и хранителни вещества. Целта е да получим компактно, здраво и цъфнало растение.

Когато растението образува добре оформена пъпка или вече цъфнала такава, го изпращаме на гордия му собственик. От този момент то живее 6+ месеца без поливане, без грижа. Цъфти, прецъфтява и пак цъфти в затворена система. А когато му свърши хранителната среда, собственикът му може да го пресади в саксия.

Кои са най-големите технологични предизвикателства? Какви са ограниченията, ако търсенето рязко се увеличи? Какви са най-предизвикателните аспекти на това да развиваш биотехнологичен проект в България?

Най-големите технологични предизвикателства пред „Цвете в епруветка“ са напълно характерни за всички биотехнологични компании, но в България те се усещат още по-силно.

Липсата на собствена лаборатория – най-голямото ограничение: Биотехнологиите не могат да съществуват без лаборатория. Тя е мястото, където се развиват новите протоколи, правят се експерименти, подобрява се качеството, осигурява се производството. Въпреки това, държавата и повечето инвеститори почти не проявяват интерес към реалната наука. Условията на европейските програми често са писани така, че да обслужват ограничен кръг хора, а инвеститорите предпочитат да търсят „бързи“ IT печалби. Ако търсенето рязко се увеличи – нашият основен стопер е именно липсата на собствена лаборатория за растителни биотехнологии. Затова в момента търсим финансиране от 700 000 лв. за изграждане на лаборатория, разширяване на екипа, мащабиране на производството, маркетинг и износ. В тази връзка сме в процес на регистрация на социално предприятие и на специализирано предприятие за хора с увреждания. Казвам това, защото, когато се регистрираме, ще може да ни се даряват средства, като за фирмата дарението ще бъде данъчно признат разход до 10% от печалбата. Сумата няма проблем да бъде от няколко компании. Може също и чрез поръчки през цялата година. Съгласни сме и на дялово финансиране. Възможности много. Необходимо е само едно осъзнаване, че нашият продукт намалява разхищението на вода, площи и труд и има огромен глобален потенциал. Основната научна трудност е растението да цъфти инвитро: Всъщност е и нашата основна научна работа. Да открием видовете растения, условията и съставките на техните хранителни среди, които ги довеждат до образуване на пъпка, а след това и на цвят вътре в епруветката или в друг затворен лабораторен съд. Да накараш растение да цъфти инвитро не е просто техника – това е цяла наука. Стерилността е пък ежедневната битка в лабораторията: Работата в стерилни условия е изключително взискателна. Дори малък пропуск води до плесени и замърсяване – нещо, което клиентите забелязват веднага. Именно затова качественият контрол при нас е ключов и най-трудоемък.

Кои видове растения предлагате?

В лабораторната практика цветът е приет като нежелан ефект в епруветката и се отстранява, докато ние целим точно обратното, а именно растението да цъфти в епруветката. С други думи казано, спираме процеса до епруветка. Почти всяко растение може да се размножава инвитро, но не всяко растение образува пъпка и цъфти инвитро. Нашата продуктова иновация е в това, че растението в епруветката цъфти, прецъфтява и отново образува пъпки, и цъфти инвитро.

На този етап сме опитомили, така да го кажа, 5 вида растения, цъфтящи инвитро. Единият вид е Торение, наричано още цвете на жълъд, и е известно със своите ярки, двуустни, тромпетовидни цветове, които цъфтят в розово-лилаво до синьо, както и в бяло и жълто. Вторият вид е Екзакум, наричан още Персийска или Арабска теменужка, и е със синьовиолетови цветове с ярко жълти центрове и лъскави зелени листа. Третият вид е Биденс, който цъфти в жълто. Четвъртият вид е Калибрахое, наричан още милион звънчета заради своите малки, ярки и многобройни цветове, отличаващи се със своята изключителна издръжливост и дълготрайно цъфтене от жълто, червено, бяло, лилаво, че до оранжево.

Петият вид са мини розички. След 4 години работа преди месец първите десет инвитро цъфнали розички вече бяха факт. Технологията с розичките все още я доразработваме, но сме на прав път.

Засега не предлагаме възможност клиентът да си избира вид цвете и цвят, защото ги произвеждаме в малки количества и не се знае кои от тях ще имаме налични в дадения момент.

Имате ли конкретни измервания за спестена вода, енергия или други ресурси в сравнение с традиционните рязани цветя?

Данните говорят сами за себе си. Над 80% от цветята на българския пазар са внос, които идват по въздух, по данни на Министерството на земеделието, храните и горите. От своя страна на авиацията се пада 4% дял на емисиите на парникови газове в цялата икономика на ЕС-27 през 2018 г. по данни на International Council on Clean Transportation.

В повечето региони на света над 70% от наличната прясна вода отива за напояване на селскостопански култури, от които една трета са цветя. За Европейския съюз е 31%, а за България е 15%. Това по данни на The World Bank. За Европейския съюз и конкретно за България не е толкова странно, защото, както казахме, над 80% от цветята на българския пазар са внос, най-вече от Африка, където процентът от наличната прясна вода, която отива за напояване на селскостопански култури, е 83.

И малко статистика отвъд океана. През 2018 г. цветята за Свети Валентин, отгледани в Колумбия и пренесени до летища в САЩ, са произвели около 360 000 метрични тона CO2 по данни на International Council on Clean Transportation. За да го поставим в перспектива, това е приблизително еквивалентно на 78 000 автомобила, карани за една година. А какво остава за останалите дни в годината и то в световен аспект?

Какво Вие считате за най-значимия екологичен принос към проекта?

Мисията ни, а именно намаляване на площите за рязан цвят заради негативното си въздействие върху околната среда с площите за отглеждане, необходимата в големи количества вода за поливане и въглеродните емисии от авиотранспорт и съхранение. Тези площи могат да бъдат използвани за селскостопански култури, с което да се подпомогне изхранването на населението, което постоянно расте в световен аспект.

Как реагират хората, когато видят продукта за първи път?

В повечето случаи са приятно изненадани. Най-обичам реакциите на децата. Те са непринудени и много се заинтригуват от нашите цветя. С чисто любопитство слушат, питат, гледат отблизо и се вдъхновяват от света на биотехнологиите. В очите им виждам бъдещи биотехнолози, учени, изследователи – деца, които мечтаят да откриват, да създават и да променят света. Това ме прави щастлив, че след нас ще има кой да създава още по-големи чудеса.

Разбира се, има и реакции в другата противоположност. Това е нещо ново и непознато в техните очи и е трудно да възприемат предимствата и визията на нашия продукт. Вземат го в ръце и веднага питат дали трябва да го отворят, за да диша, да го полеят. При положение, че още от 4 клас се учи, че растенията фотосинтезират (сами си произвеждат кислород) и в епруветката има всички необходими вещества за растеж и развитие. Има и други, които виждат нашия продукт и се отдръпват, казвайки че измъчваме растенията и че си държат на ,,другите‘‘ растения (които се отглеждат навън) без да подозират, че повечето от тях също са се размножили по метода микроразмножаване на растения (в епруветка). За тях това, че растението е затворено в епруветка е проблем, а за растението това не е никакъв проблем. Това е същото, както да се засадиш в малка или в голяма саксия – то ще се развива според чергата си.

Имате ли истории или моменти от клиенти, които са ви трогнали или изненадали?

Вече 3 години с „Цвете в епруветка“ участваме на най-различни базари с щанд. За мен най-показателно е, когато видя някой възрастен човек да се интересува от цветето в епруветка и да си купи. За младите ми е ясно. Виждат някакъв нов и екосъобразен продукт и си го купуват. Докато с възрастните хора е съвсем друго. Щом те купуват, значи са разбрали полезните качества на продукта ми и ще отделят от скромните си финанси, за да го купят. Тогава ми светва зелената лампичка, че наистина създавам стойност за хората с този продукт.

В кои пазарни сегменти виждате най-голям потенциал – корпоративни подаръци, индивидуални клиенти, образование?

Най-големият ни потенциал безспорно е в корпоративния сегмент, защото той позволява устойчивост, мащабируемост и дългосрочно въздействие. Не само финансово, но и като послание към обществото.

През последните месеци целенасочено развиваме абонаментната ни услуга за целогодишна декорация с „Цвете в епруветка“ за хотели, заведения, офис пространства и публични сгради. Това не е просто украса, а зелена иновация в интериора. На всеки 2 месеца подменяме растенията, така че пространствата да изглеждат винаги свежи, живи и елегантни, без нужда от поддръжка и без разхищение на ресурси. За сезонните заведения и хотели подменяме цветята всеки месец.

Този модел дава възможност на бизнеса да възприеме нова, луксозна и устойчива тенденция в декорацията, като същевременно ясно заяви своята позиция към околната среда и отговорното потребление. Клиентите и посетителите усещат това – не като реклама, а като реален пример.

Разбира се, индивидуалните клиенти също остават важна част от нашата общност – хора, които търсят смислен подарък за специален повод или устойчив начин да внесат цвят и живот в дома си.

Образователният сегмент за нас е стратегически в дългосрочен план. Все пак там се изгражда културата на осъзнатия избор и уважението към науката и природата.

Тук и сега фокусът е върху устойчиви партньорства с бизнеси, които искат не просто да изглеждат „зелени“, а наистина да бъдат част от промяната. Всеки, който иска да внесе иновация, смисъл и жива красота в своето пространство, било то дом, офис, заведение или хотел – е добре дошъл да се свърже с нас.

Как минаха участията ви в международните форуми?

Всички бяха изключително ценни. Те водят до реални контакти, разговори с потенциални партньори и клиенти и до много ценна обратна връзка. Дават ти реална отправна точка за това къде се намираш ти, къде е бизнесът ти и как изглежда това, което правиш, през очите на света.

Същевременно международните форуми ясно показват и разликите в екосистемите. В много държави биотехнологиите се възприемат като стратегически сектор с работещи механизми за лаборатории, пилотни производства и мащабиране. Когато се върнеш в България, контрастът е осезаем, но и мотивиращ, защото знаеш, че посоката ти е правилна, просто пътят е по-труден.

За мен лично това са моменти, показващи, че малките, смислени иновации от България имат място на световната сцена, стига да им се даде шанс и инфраструктура.

Имате ли желание или планове за износ или партньорства извън България?

Да, имаме както желание, така и реални стъпки в тази посока. Благодарение на участията ни в международните форуми през последните 2 години, вече имаме поръчки от 7 държави освен България, което за нас е много ясен знак, че „Цвете в епруветка“ има потенциал и извън родния пазар.

Разбира се, това все още не е достатъчно. Чуждестранните пазари изискват време, постоянство и много работа, докато изградиш доверие и разпознаваемост. Не става от днес за утре. Както казва народът – очи, които не се виждат, се забравят. Затова за нас е изключително важно да присъстваме физически на изложения, форуми, срещи, да разказваме историята си и да показваме продукта на живо.

Вярвам, че стъпването на международните пазари става бавно, но здраво. Затова подхождаме търпеливо и с ясното съзнание, че всичко идва с времето си, стига да не спираш да действаш, да вярваш и да се показваш.

Какво си мечтаете „Цвете в епруветка“ да постигне в следващите няколко години?

Визията ни да станем транснационална компания с клонове в различни страни посредством пълен лицензионен договор с местните ръководства. Да разширим продуктовата линия също.