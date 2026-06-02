РИМ-Пловдив кани на Летни срещи с историята

През летните месеци Регионален исторически музей – Пловдив ще предлага кратки тематични беседи, посветени на специално подбран експонат или отбелязване на историческа годишнина.

Беседите ще бъдат безплатни при закупуване на комбиниран билет за трите експозиции на музея:

„Българско Възраждане“

„Съединение на България 1885 г.“

„Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век“

През месец юни кратката беседа ще бъде посветена на учебника „Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете“ – преведен от Христо Ботев и експониран по повод 150 години от гибелта на поета и революционер. Ще се предлага само в експозиция „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX век и началото на XX век“ при представяне на комбинирания билет.

Елате на среща с историята!