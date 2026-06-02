Етнографският музей празнува рожден ден на ютията

В тържеството на 5 юни ще се включат Петър Вучков и Шкумбата

Екипът на Регионален етнографски музей – Пловдив включва нова дата в календара си – рожден ден на ютията и подготвя истинско парти в чест на един от най-важните домакински уреди – ютията. Празникът ще се състои на 5 юни от 17.30 часа в новата музейна експозиция „Светът на ютията“, която представя историята, развитието и разнообразието на този незаменим помощник в бита.

Специален гост на събитието ще бъде легендарният телевизионен водещ Петър Вучков, познат на поколения българи от емблематичното предаване Минута е много. Малцина знаят, че едно от големите му хобита е колекционирането на ютии. Пред посетителите той ще представи част от своята впечатляваща сбирка, сред която се откроява рядка белгийска ютия за гладене на дантела – истинско свидетелство за изобретателността и майсторството на миналите епохи.

В празничната програма ще се включат и млади таланти от Къща за музикални вълшебства „Дивизи“, които ще допринесат за доброто настроение на гостите. Сред специалните участници ще бъде и любимият шегаджия на нацията Димитър Туджаров – Шкумбата, който със сигурност е подготвил някой и друг виц, посветен на главния герой на вечерта – ютията.

Поводът за празника е свързан с важна дата в историята на техниката. На 6 юни 1882 година американският изобретател Хенри У. Сийли получава патент за първата електрическа ютия. Неговото изобретение бележи началото на нова ера в домакинството. Дотогава гладенето се извършвало с тежки метални ютии, нагрявани върху печки или пълнени с горещи въглени – процес, който бил бавен, неудобен и често опасен. Електрическата ютия на Сийли използвала нагряващ се електрически елемент, който осигурявал по-равномерна температура и значително улеснявал домакинската работа. Макар първите модели все още да били далеч от съвременните уреди, те поставили основите на технологичното развитие, довело до появата на модерните парни ютии, познати днес.

Събитието в музея ще даде възможност на посетителите не само да се докоснат до интересни експонати и редки колекции, но и да научат повече за историята на един предмет, който повече от век и половина е неизменна част от ежедневието на милиони хора по света.

„Каним всички любители на историята, техниката и доброто настроение да станат част от този необичаен празник, посветен на уреда, който и днес продължава да се грижи за безупречния вид на всяко домакинство“, коментира уредникът в музея Грозделина Георгиева.