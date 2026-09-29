Времето в Пловдив на 29 септември 2026 г.

Променлива облачност и температури до 19 градуса очакват града във вторник

Предимно облачно и сравнително хладно ще бъде времето в Пловдив във вторник, 29 септември. Минималните температури ще бъдат около 11 градуса, а максималните ще достигнат 19 градуса.

През деня облачността ще бъде променлива, с повече слънчеви часове в отделни периоди. Вероятността за валежи е ниска, но не са изключени краткотрайни превалявания. Ще духа слаб вятър, без съществени промени в атмосферните условия.

Слънцето в Пловдив ще изгрее в 7:15 ч., а залезът ще бъде в 19:06 ч. Продължителността на деня ще е малко под 12 часа.

Снимка: Rossitsa Revova