Отделението по диализно лечение на УМБАЛ „Свети Георги“ се мести в модерна база

Отделението по диализно лечение (хемодиализа) към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив се премества в изцяло обновена и модерно оборудвана сграда. От 28 септември 2026 г. (понеделник) пациентите, които досега посещаваха базата на бул. „Васил Априлов“ №15, ще бъдат приемани на новия адрес – на ъгъла на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“.

Новата база е изградена в съответствие със съвременните медицински стандарти и разполага с три пъти по-голяма площ спрямо досегашната. Осигурени са условия за по-висока безопасност и комфорт на пациентите, както и модерна работна среда за лекарите и медицинските специалисти.

Капацитетът на отделението е значително увеличен. Разкрити са общо 30 съвременни диализни поста – 24 за редовна хронична диализа, два за спешни случаи и два VIP поста.

Значителна част от медицинската апаратура е обновена. Новата база разполага със седем нови диализни апарата от последно поколение, които автоматизират подготовката на разтворите за процедурата и позволяват извършването както на хемодиализа, така и на високопречистваща хемодиафилтрация. Инсталирани са нова омекотителна система и система за обратна осмоза, които осигуряват висок стандарт за чистота на водата, използвана при диализните процедури. Особено внимание е отделено на сигурността и комфорта на пациентите. Изградена е система за непрекъснато видеонаблюдение, която позволява постоянно проследяване на пациентите по време на диализа, както и съвременни известителни системи. Залата за процедури е оборудвана с нови специализирани легла, индивидуални масички и телевизори, които осигуряват по-добри условия по време на лечението. Отделението обслужва пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност и поема сложни медицински случаи от целия регион.

За пациентите на диализно лечение е осигурен напълно безплатен транспорт до лечебното заведение, което улеснява редовното им посещение за необходимите процедури. Към момента над 70 пациенти преминават през редовна хемодиализа, а около 25 пациенти са на перитонеална диализа.

Отделението по диализно лечение на УМБАЛ „Свети Георги“ е сред специализираните центрове в региона, в които се прилага перитонеална диализа. Методът представлява щадяща и равностойна алтернатива на хемодиализата при подходящи пациенти и позволява лечението да се провежда в домашни условия. Терапията се покрива от НЗОК, без доплащане от пациента за необходимите консумативи. Предоставят се и апарати за автоматизирана перитонеална диализа в домашни условия, при която лечението може да се извършва по време на сън. Това дава възможност за по-голяма независимост на пациентите и по-добро съчетаване на терапията с ежедневните им дейности.

С преместването в новата база УМБАЛ „Свети Георги“ разширява капацитета и възможностите на диализното лечение, като осигурява съвременна технологична среда и по-добри условия за пациентите и медицинските екипи.