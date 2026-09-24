Времето в Пловдив на 24 септември 2026 г.

Хладно утро и постепенно затопляне през деня очакват Пловдив в четвъртък, 24 септември.

Температурите в града ще паднат до около 10 градуса сутринта, а следобед ще се повишат до 23 градуса.

След хладното и облачно начало на астрономическата есен времето постепенно ще се стабилизира. В четвъртък не се очакват големи температурни амплитуди, а през деня ще бъде по-приятно.

В същото време есента вече напомня за себе си и в други части на страната. За 24 септември НИМХ е издал предупреждение за слана в седем области, като на места минималните температури се очаква да паднат до 1–3 градуса. Пловдив не е сред областите с жълт код за слана.

В Пловдив изгревът ще бъде около 7:09 часа, а залезът – около 19:17 часа.

Снимка: Dimitra Lefterova