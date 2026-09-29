7 пловдивски блока останаха без финансиране за саниране

„Независими за Пловдив“ отправиха питане до кмета Костадин Димитров за съдбата на седемте многофамилни жилищни сгради, останали в резервния списък по Етап I на Националния план за възстановяване и устойчивост. По публично разпространена информация нито една от резервните сгради в Пловдив не е получила финансиране от Българската банка за развитие след обединяването на големите градове в обща група. Групата настоява за конкретни отговори за причините за отхвърлянето и за действията, които Общината предприема за защита на интересите на засегнатите домакинства.

Председателят на групата Николай Гюров поставя въпроса и за изпълнението на вече одобрените проекти.

„Зад всеки един от тези проекти стоят реални пловдивски семейства, които от години очакват възможност да подобрят домовете си и да намалят разходите си за енергия. Пловдивчани имат право да знаят какви са причините, какви действия предприема Общината и има ли реална възможност тези проекти да бъдат спасени. Очакваме конкретни отговори, ясни срокове и ангажимент от страна на общинската администрация“, заявява Гюров.

В питането са поставени четири конкретни въпроса: какъв е актуалният статус на вече одобрените сгради и има ли забавяния, проблеми с изпълнители или риск от неизпълнение на сроковете; какви са официалните мотиви и критерии на ББР за отхвърлянето на резервните предложения; на какъв етап е подготовката на обявената от Община Пловдив жалба срещу класирането и какви са правните аргументи и сроковете за нейното подаване; както и има ли възможност за алтернативно или общинско съфинансиране на резервните сгради и други жилищни блокове, които се нуждаят от подкрепа.

„Независими за Пловдив“ настояват темата да не бъде оставяна без отговор, тъй като зад административните решения стоят стотици пловдивски домакинства. От групата очакват от кмета и общинската администрация ясна информация за предприетите действия, конкретни срокове и възможните решения за сградите, останали без финансиране.

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