Времето в Пловдив на 25 септември 2026 г.

Хладно утро и температури до 23 градуса очакват Пловдив в петък

Петъкът ще започне хладно в Пловдив, но през деня температурите постепенно ще се повишат. Минималната температура ще бъде около 12 градуса, а максималната ще достигне 23 градуса.

През деня се очаква предимно спокойна атмосферна обстановка с незначителна облачност. Вероятността за валежи в града е ниска.

Сутрешните часове ще останат прохладни, с температури около 12–13 градуса. До обяд термометрите ще се повишат до около 19 градуса, а най-топло ще бъде в следобедните часове, когато се очакват около 23 градуса.

След залез температурите отново ще се понижат и вечерта ще бъде осезаемо по-хладна.

Слънцето в Пловдив ще изгрее около 7:10 часа, а залезът ще бъде около 19:15 часа.

Есента вече се усеща все по-осезаемо сутрин и вечер, макар че дневните температури все още остават сравнително приятни.

Снимка: Кирил Дипчиков