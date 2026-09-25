Времето в Пловдив на 25 септември 2026 г.

Хладно утро и температури до 23 градуса очакват Пловдив в петък
Петъкът ще започне хладно в Пловдив, но през деня температурите постепенно ще се повишат. Минималната температура ще бъде около 12 градуса, а максималната ще достигне 23 градуса.
През деня се очаква предимно спокойна атмосферна обстановка с незначителна облачност. Вероятността за валежи в града е ниска.
Сутрешните часове ще останат прохладни, с температури около 12–13 градуса. До обяд термометрите ще се повишат до около 19 градуса, а най-топло ще бъде в следобедните часове, когато се очакват около 23 градуса.
След залез температурите отново ще се понижат и вечерта ще бъде осезаемо по-хладна.
Слънцето в Пловдив ще изгрее около 7:10 часа, а залезът ще бъде около 19:15 часа.
Есента вече се усеща все по-осезаемо сутрин и вечер, макар че дневните температури все още остават сравнително приятни.
Снимка: Кирил Дипчиков