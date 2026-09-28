Древна Тракия оживя на Античния театър в Пловдив

Фестивалът „Тракийски мистерии“ събра в Пловдив почитатели на древната тракийска култура от страната и чужбина, предлагайки програма с изложба, лекции, шествие, творчески ателиета и спектакли.

Изкуството разказа за света на траките

Фестивалният ден започна с изложба на художничката Диляна Ангелова, която представи мащабни платна, вдъхновени от орфическите образи и тракийската древност.

Програмата продължи с дискусия на Античния римски стадион с участието на творци от Академия Орфика, Института по Т-наука и Родов Завет. Разговорът беше посветен на езика, музиката, образа и движението и връзката им с традиционния български фолклор.

Сред акцентите беше и темата за съвременната реконструкция и ролята ѝ в съхраняването и пресъздаването на културното наследство.

Шествие премина през центъра

В чест на тракийската писменост и култура по улиците на Пловдив премина тържествено шествие, начело със свети хоругви и инсигнии. В него прозвучаха напеви и възгласи на древнотракийски.

Процесията достигна до специално обособения тракийски полис на сцената на Античния театър, където продължи фестивалната програма.

Гостите се включиха в древни занаяти и ритуали

Фестивалът предложи и редица творчески работилници, чрез които посетителите можеха да се докоснат до различни аспекти на древнотракийския бит.

Участниците имаха възможност да приготвят свещен хляб, да се запознаят с древни одежди, да използват ритуални съдове и да изписват лични оброчни плочици-амулети.

Кулминацията – на сцената на Античния театър

Вечерната програма пренесе публиката в света на древния епос чрез спектаклите „Тракийска Мистерийна Драма“ и „Мистерия на Тракийския Херос“.

Хореографията, епичната музика и драматургията създадоха мащабна сценична картина, в която Античният театър се превърна в своеобразно орфическо огледало между небесното и земното.

Интерактивният характер на спектакъла и природните елементи допълниха атмосферата и потопиха зрителите в мистичния свят, пресъздаван от фестивала.

Така поредното издание на „Тракийски мистерии“ събра на едно място изкуство, история, музика и традиции, а организаторите вече отправят поглед към седмия сезон на фестивала през 2027 г.