Древна Тракия оживя на Античния театър в Пловдив

Фестивалът „Тракийски мистерии“ събра в Пловдив почитатели на древната тракийска култура от страната и чужбина, предлагайки програма с изложба, лекции, шествие, творчески ателиета и спектакли.
Изкуството разказа за света на траките
Фестивалният ден започна с изложба на художничката Диляна Ангелова, която представи мащабни платна, вдъхновени от орфическите образи и тракийската древност.
Програмата продължи с дискусия на Античния римски стадион с участието на творци от Академия Орфика, Института по Т-наука и Родов Завет. Разговорът беше посветен на езика, музиката, образа и движението и връзката им с традиционния български фолклор.
Сред акцентите беше и темата за съвременната реконструкция и ролята ѝ в съхраняването и пресъздаването на културното наследство.
Шествие премина през центъра
В чест на тракийската писменост и култура по улиците на Пловдив премина тържествено шествие, начело със свети хоругви и инсигнии. В него прозвучаха напеви и възгласи на древнотракийски.
Процесията достигна до специално обособения тракийски полис на сцената на Античния театър, където продължи фестивалната програма.
Гостите се включиха в древни занаяти и ритуали
Фестивалът предложи и редица творчески работилници, чрез които посетителите можеха да се докоснат до различни аспекти на древнотракийския бит.
Участниците имаха възможност да приготвят свещен хляб, да се запознаят с древни одежди, да използват ритуални съдове и да изписват лични оброчни плочици-амулети.
Кулминацията – на сцената на Античния театър
Вечерната програма пренесе публиката в света на древния епос чрез спектаклите „Тракийска Мистерийна Драма“ и „Мистерия на Тракийския Херос“.
Хореографията, епичната музика и драматургията създадоха мащабна сценична картина, в която Античният театър се превърна в своеобразно орфическо огледало между небесното и земното.
Интерактивният характер на спектакъла и природните елементи допълниха атмосферата и потопиха зрителите в мистичния свят, пресъздаван от фестивала.
Така поредното издание на „Тракийски мистерии“ събра на едно място изкуство, история, музика и традиции, а организаторите вече отправят поглед към седмия сезон на фестивала през 2027 г.