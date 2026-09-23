Времето в Пловдив на 23 септември 2026 г.

Есента вече се усеща: хладно утро и температури до 22 градуса

Есента влиза в Пловдив с осезаемо захлаждане. В сряда, 23 септември, времето ще бъде хладно, с променлива, на моменти по-значителна облачност и температури, характерни за началото на новия сезон.

Сутринта в града температурите ще бъдат около 11–12 градуса, а следобед максималните стойности ще достигнат 21–22 градуса. Прогнозите сочат слаб до умерен вятър, който ще се усеща повече през първата половина на деня.

Вероятността за валежи в Пловдив остава ниска, макар че не са изключени краткотрайни превалявания на отделни места в страната.

23 септември е и първият пълен ден на астрономическата есен. Тя настъпва в 03:05 часа през нощта срещу сряда с есенното равноденствие.

След топлите дни от началото на седмицата промяната е видима – якето сутрин вече не е лоша идея, а летните температури остават назад.

Снимка: Тони Иванов