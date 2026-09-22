Времето в Пловдив на 22 септември 2026 г.

Захлаждане и повече облаци очакват Пловдив в първия есенен празничен ден.

На 22 септември, вторник, температурите в града ще бъдат между около 14–15 градуса сутринта и 23–24 градуса през деня. След горещия понеделник, когато живакът се очаква да достигне около 30 градуса, промяната ще бъде осезаема.

Времето ще бъде предимно облачно до променливо облачно, като вероятността за валежи в Пловдив остава ниска. Според актуалните прогнози не се очакват съществени количества дъжд в града.

Ще духа северозападен до западен вятър, който на места ще бъде умерен. Това ще засили усещането за захлаждане, особено в сутрешните и вечерните часове.

Слънцето ще изгрее около 7:07 часа, а залезът е около 19:19 часа, с продължителност на деня малко над 12 часа.

Празничният 22 септември ще бъде и първият ден от есента с осезаемо по-ниски температури в Пловдив след летните стойности от последните дни.

Снимка: Genadi Tonchev