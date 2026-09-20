Времето в Пловдив на 20 септември 2026 г.

Слънчево и топло време в Пловдив в неделя

Топло и предимно слънчево ще бъде времето в Пловдив в неделя, 20 септември. Температурите ще се повишат до около 30 градуса, а сутринта минималните стойности ще бъдат около 16 градуса.

През по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от изток-североизток. Не се очакват съществени валежи в Пловдив.

Следобедът ще остане топъл, с температури около и малко под 30 градуса. Вечерта постепенно ще захладнее.

Слънцето ще изгрее около 7:06 часа, а залезът ще бъде около 19:22 часа, което осигурява малко над 12 часа светъл ден.

Неделята ще предложи подходящо време за разходки и събития на открито в Пловдив. За тези, които ще бъдат около стадион „Локомотив“ за мача Локомотив – ЦСКА от 17:45 часа, времето също се очаква да бъде топло и сухо.

снимка: Тони Иванов