Избраха изпълнител за реставрацията на историческата сграда на БНБ в Пловдив

ДЗЗД „Културни обекти Пловдив“ е класирано на първо място с оценка 98,68 точки. Офертата му е за 1,815 млн. евро без ДДС

Дейностите по емблематичната сграда трябва да започнат през 2027 г., съобщи зам.-кметът Пламен Панов

Обединението ДЗЗД „Културни обекти Пловдив“, в което участва „Интер Строй Груп“ ЕООД, е избрано за изпълнител на обществената поръчка за реставрация и консервация на фасадите на емблематичната бивша сграда на Българската народна банка на Малката главна в Пловдив.

Историческата сграда на БНБ в Пловдив – минало и бъдеще

Това става ясно от решение от 3 ноември 2026 г., подписано от зам.-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов. Обединението е класирано на първо място с комплексна оценка 98,68 точки. Предложената цена е 1 815 000 евро без ДДС, при прогнозна стойност на поръчката 2,191 млн. евро без ДДС.

В документацията на процедурата офертата е посочена като подадена от „Интер Строй Груп“ ЕООД, докато в решението за класиране изпълнител е ДЗЗД „Културни обекти Пловдив“.

Решението за избор на изпълнилет идва на фона на продължаващото рушене на фасадата.

Както „Под тепето“ показа в социалните мрежи на медията, мазилка пада от северната фасада на бившата БНБ, а тротоарът под нея е ограден с предпазна лента заради опасността от падащи части.

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Офертата е подадена от „Интер Строй Груп“

В решението е посочено, че офертата на ДЗЗД „Културни обекти Пловдив“ е подадена от „Интер Строй Груп“ ЕООД. С избрания изпълнител предстои да бъде сключен договор по реда на Закона за обществените поръчки. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му на заинтересованите страни в ЦАИС ЕОП.

Класирането

На второ място е „Вийом“ ЕООД с 98,52 точки, на трето – „Аква Конструкт груп“ ООД с 90 точки, а на четвърто – Консорциум Пи Ес Пи – Билд ДЗЗД с 88,49 точки.

От процедурата са отстранени „Маив Билд“ ООД и ДЗЗД „Глав-Архи“. Мотивите в решението са, че работните им програми не отговарят на изискванията в документацията и методиката за оценка.

Реставрацията е планирана на два етапа

Първият етап обхваща северната, източната и южната фасада и е със срок до 360 календарни дни. Вторият етап предвижда реставрация на западната фасада в срок до 180 дни. Общият срок за изпълнение е до 540 календарни дни от започването на дейностите.

Именно северната фасада на сградата е буквално оголена от мазилка и към днешна дата тротоарът под нея е ограден с предпазни ленти.

Бившата сграда на БНБ е предвидена да стане филиал на Регионалния археологически музей след избора на концепция в конкурса „Трезор за идеи“. Още по темата може да видите в статията Да помечтаем за бъдещето на сградата на БНБ (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО).

Пред Под тепето реорният заместник-кмет Пламен Панов подчерта, че в Бюджет 2027 г. е поет ангажимент за стартиране на дейностите по покрива и фасадата на сградата.