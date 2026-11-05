МиГ-29 от Граф Игнатиево ескортираха самолет с бомбена заплаха до летище Пловдив

Три сигнала за бомбени заплахи на борда на пътнически самолети, пътуващи към България, вдигнаха във въздуха български изтребители МиГ-29 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево. Машините изпълниха мисия по охрана на въздушното пространство („Air Policing“), като един от гражданските самолети беше ескортиран до летище Пловдив, а другите два – до летище „Васил Левски“ в София.

Екипажите на изтребителите, носещи бойно дежурство в авиобазата край Пловдив, излетяха в 10:11 ч. днес. Задачата им беше да прехванат и съпроводят трите самолета на гражданската авиация.

От Военновъздушните сили съобщават, че мисията е изпълнена успешно.

При подобни ситуации българските изтребители, които носят дежурство по „Air Policing“, действат по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО. Задачите им включват откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.