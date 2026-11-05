Едва 10% от жилищата в България са застраховани

Едва около 10% от жилищния фонд в България има застрахователна защита. Дори собствениците, които са сключили полица, невинаги получават очакваното обезщетение при инцидент. Сред основните причини са непознаването на общите условия, пропуснати клаузи и неправилно определена застрахователна сума. Това показва пазарен анализ на „УниКредит Застрахователен Брокер“.

Един от най-честите проблеми възниква още при сключването на договора – объркването между пазарната цена на жилището и неговата възстановителна стойност. Застрахователите изчисляват обезщетението според средствата, необходими за повторното изграждане на имота, а не според цената, на която той би могъл да бъде продаден. Локацията, етажът и транспортната свързаност например не определят строителната стойност.

Застраховането на имота на завишена пазарна цена може да увеличи годишната премия, без да доведе до по-високо обезщетение при щета.

Подзастраховането може да намали обезщетението наполовина

Друг често срещан риск е т.нар. пропорционално правило при частични щети. Ако жилище с възстановителна стойност 100 000 евро е застраховано само за 50 000 евро, при призната щета от 8000 евро застрахователят може да изплати едва 4000 евро.

Това означава, че при недостатъчно застрахователно покритие собственикът поема част от финансовата тежест дори когато събитието е признато за застрахователно. Според експертите разликата в годишната премия за пълно покритие често е само няколко десетки евро, докато потенциалните загуби могат да бъдат значително по-големи.

Наводненията са сред най-честите щети в жилищните блокове

Наводненията, които засягат апартаменти на по-ниските етажи, са сред най-честите застрахователни събития в жилищните сгради. Не всяка полица обаче покрива щетите, нанесени на съседни имоти.

За да бъдат възстановени разходите за ремонт на пострадалите жилища, може да е необходимо изрично включване на клауза за гражданска отговорност към трети лица. Без нея собственикът на имота, от който е тръгнала аварията, може да се окаже принуден да плати ремонта на съседите със собствени средства.

В общите условия има и други ограничения, които лесно могат да останат незабелязани. При някои полици защитата срещу кражба отпада, ако жилището остане необитаемо повече от 30 последователни дни и няма активна сигнално-охранителна техника.

Важно е собствениците да знаят и че след изплащане на обезщетение застрахователната сума може да бъде намалена. За възстановяване на първоначалния размер на покритието се налага сключване на анекс за дозастраховане.

Застраховки за техника и защита от онлайн измами

Освен традиционните полици за жилища на пазара се предлагат и продукти за защита на домакинските уреди и електрониката. Те могат да покриват случайни повреди, които не са включени в производствената гаранция – например счупен екран на телефон, изпуснат лаптоп или повреден телевизор.

Някои търговски вериги предлагат заедно с покупката на техника застраховки за случайно счупване и удължена гаранция.

Развиват се и индивидуални застрахователни продукти срещу киберпрестъпления. Според конкретните условия те могат да покриват откраднати средства при фишинг атаки, разходи за възстановяване на данни и техническа помощ при онлайн измами.

От „УниКредит Застрахователен Брокер“ препоръчват потребителите да се консултират със специалист, преди да изберат застраховка. Сравняването на условията на различните дружества, определянето на подходяща застрахователна сума и включването на необходимите рискове могат да предотвратят неприятни изненади при настъпване на щета.