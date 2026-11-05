Два музикални тандема излизат на сцените на Пловдив през ноември

Международни музикални звезди идват в Пловдив за „Дни на музиката в Балабановата къща“

На 14 ноември изгряващите звезди Сион Найман и Наума Найман ще озарят Балабановата къща със своя талант и ансамблово майсторство в концeрта „Star Cellos“

На 16 ноември в Епископската базилика публиката в Града под тепетата ще се наслади на изкуството на световноизвестното мецосопрано Светлина Стоянова, която от години е аплодирана бурно в прочутите оперни театри Ла Скала – Милано, Виенската опера, Ковънт Гардън – Лондон, и пианиста и диригент Стивън Хопкинс (САЩ) – един от най-уважаваните сценични партньори на солистите на Виенската опера.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” е част от Културния календар на Община Пловдив и от Националния културен календар 2026 на Министерство на културата. Той се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, фондация “Музикартисимо”.

Цялата информация за фестивалната програма: www.musicartissimo.com

Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Светлина Стоянова

Светлина Стоянова получава образованието си в Обединеното кралство, има бакалавърска степен с отличие и две магистърски степени (Вокално изпълнение – през 2016 и Опера – през 2018) от Кралската консерватория на Шотландия, под ръководството на Клеър Ширър. През 2016 Светлина е най-високо класираната певица сред жените в Le Grand Prix de l’Opera в Букурещ. След записите й със Симфоничния оркестър на БНР, през 2017 е отличена с Първа награда в Международния певчески конкурс „Neue Stimmen” в Гютерслох, Германия. След този успех получава покани от Opéra de Nice Côte d’Azur и от Anthéa Theatre за ролята на Керубино („Сватбата на Фигаро” – Моцарт) и на Розина („Севилският бръснар” – Росини) за фестивала в Брегенц. Стоянова е ангажирана за солист във Виенската Щатсопер за сезони 2018/19 и 2019/20. Там тя прави дебюта си като Дриада („Aриадна на Наксос” – Р. Щраус) и се изявява в ролите на Розина („Севилският бръснар”), Керубино („Сватбата на Фигаро”), Росвайс („Валкюра” – Вагнер), Лола („Селска чест” – Маскани) и др. Участва и в гастроли на Виенската опера като Керубино в „Elbphilharmonie”, Хамбург и Церлина („Дон Жуан” – Моцарт) в „Tonhalle”, Дюселдорф. С ансамбъл „Матеус”, под диригентството на Жан-Кристоф Спинози, Светлина дебютира в ролята на Изабела („Италианката в Алжир” – Росини) в турнето на ансамбъла във Франция.

През 2020 тя се представя за първи път и като Анджелина („Пепеляшка” – Росини) на фестивала „New Generation” във Флоренция, Италия. Оттогава дебютира на престижни сцени като Росиниевия оперен фестивал в Песаро, Болшой театър в Москва и Цюрихската опера. Тя е особено свързана с Миланската Скала, където се е изявявала като Розина, Керубино, Зулма и Дриада. Наред с оперната си кариера Светлина Стоянова гради име и като харизматична камерна певица. Изнася рецитали в „Musikverein”, Виена с пианиста Стивън Хопкинс; в „Уигмор хол”, Лондон и др. Сред наградите й са призът за млад певец „Daniel Froschauer Award” – 2019, Сребърен медал от „Musician’s Company Award” и Грамотата “за принос към популяризирането на българската култура по света“ от МК на Р България – 2020.

Стивън Хопкинс – пиано (САЩ)

Американският пианист и диригент Стивън Хопкинсработи във Виенската държавна опера през последните 16 години и редовно се изявява като солист в опери, включващи речитативи и континуо съпровод.

Дирижирал е концертни изпълнения в Новата държавна опера (NEST) със солисти прочутите оперни певци Пьотр Бечала, Серена Саенц, Кейт Линдзи и др., както и множество детски и младежки опери с оркестъра на Виенската държавна опера.

През годините е акомпанирал на голям брой солисти от Виенската държавна опера.

Последният му албум като пианист („PAZZIONE“ с участието на тенора Карлос Осуна) е определен от пресата като „технически безупречно произведение, но и упражнение в емоционалната интерпретация, където всяка дума и всяка нота се третират с благоговение“.

Приветстван от „Opera News“ и „Die Presse“ за неговото „чувствително, суверенно и красноречиво“ речитативно свирене с Виенската филхармония, той бързо привлича вниманието и постига широко музикално признание във Виена и извън нея като изключителен пианист, както и като всеотдаен диригент и репетитор.

Сион Найман и Наума Найман

Сион Найман е роден през 2002 година в град Антверпен, Белгия, в международно семейство. Той започва да свири на виолончело на шестгодишна възраст в класа на Даниела Черпокова в НМУ „Л. Пипков“ в София, България. Като младши студент специализира при проф. Ромен Гариу в Консерваторията “L’Haÿ-les Roses” в Париж, Франция. Завършва бакалавърската програма при проф. Йенс Петер Майнц в Берлинския университет на изкуствата, а от есента на 2026 г. е студент в класа на проф. Юлиан Щекел в Мюнхен, Германия.

През годините посещава майсторски класове на виолончелисти като Стефан Попов, Миклош Перени, Ласло Фенйо, Жером Перноо, Троелс Сване, Франсоа Гий, Вен-Син Янг, Денис Северин, Максимилиан Хорнунг и др.

Сион е носител на първи награди от редица национални и международни конкурси, сред които “Концертино Прага” и Международният конкурс по виолончело „Карл Давидов“. Той е също лауреат на Международния конкурс по виолончело „Давид Попер“, Музикален конкурс „Кантус Фирмус“, Международният конкурс „Млади виртуози“ и др. Той е номиниран за Млад музикант на годината от Българското национално радио и е стипендиант на Фондация „Стоян Камбарев“, Фондация “Deutsche Stiftung Musikleben“, Общество “Паул Хиндемит” в Берлин.

През сезон 2026/2027, Сион е част от програмата на “Jaroussky Academy” в Париж, Франция.

През 2024, Сион е солист на “Новогодишния концерт” в Национален дворец на културата под палката на Маестро Емил Табаков. По-късно същата година осъществява соловия си дебют в Берлинската филхармония, изпълнявайки человия концерт на Роберт Шуман заедно с Берлинската “Симфониета 92”, а през пролетта на 2026 г. прави и своя дебют с оркестъра на Софийска Филхармония.

Камерната музика заема ключова роля в музикалния живот на Сион. Той е част от Трио “Infinito”, коeто концертира в България и Германия, а със струнен квартет “Varyon” печелят първи награди на конкурси в Япония и Германия. На сцената Сион свири с прочути музиканти като Джулиано Мецоканте, Елена Башкирова, Борис Гарлицки, Франциска Хьолшер, Кирил Злотников, Джовани Ньоки, Ромен Гариу, Андрей Йоница, Александър Земцов, Роланд Гласл.

Сион свири на италианско чело от фамилията Галиано (Наполи ~ 1780/90), предоставено му от фондация “Вила Музика Райнланд-Пфалц”.

Наума Найман е родена в Антверпен, Белгия през 2005 година. Едва четиригодишна е приета в НМУ „Любомир Пипков“ в София в класа по виолончело на Даниела Черпокова, където успешно завършва средното си образование. През септември същата година започва обучението си в Haute École de Musique Genève–Neuchâtel (HEM) в класа на проф. Денис Северин. От септември 2026 г. Наума ще продължи обучението си в магистърската програма на Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) в класа на проф. Томас Гросенбахер.

През годините работи с изявени виолончелисти и педагози като Янс-Петер Майнц, Вен-Син Ян, Стефан Попов, Денис Северин, Томас Гросенбахер, Владимир Перлин, Доминик дьо

Вилиенкур, Ромен Гарио, Ласло Феньо, Андрей Йоница, Валентин Радуциу, Мартина Шукан и Кирил Родин.

Наума е лауреат на редица национални и международни конкурси в България и Европа, сред които конкурсите „Петко Петков“ – Пловдив, „Карл Давидов“ – Латвия, „Млади виртуози“ – София, Международният конкурс за немска и австрийска музика – Бургас, Международният конкурс „Кантус Фирмус“ – София, където е носител на Голямата награда, Международният конкурс CellEAST – Букурещ, Румъния, където печели Трета награда, както и множество други престижни отличия.

През 2016 г. участва в Моцартовия фестивал в Нарни, Италия. От 2016 до 2019 г. е най-младият участник във фестивала Music Campus Balchik. През 2018 и 2019 г. е част от академията и фестивала Musica Mundi в Белгия. Следват участия в International Summer Academy в Бил,

Швейцария, Quartet Intensive – София, Allegra Festival & Academy – Русе, International Music Festival Chieti Classica – Италия, Cellissimo Festival – София, CellEAST – Букурещ, ISA – Земеринг, Австрия, MAAKSS – Спецес, Гърция и множество други международни академии и майсторски класове.

Като солист и камерен музикант Наума Найман концертира в Белгия, Швейцария, Италия, Австрия, Чехия, Румъния, Гърция и България.