Избраха проектите, които ще бъдат финансирани по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Културния календар на града през 2027г. Комисията определи сумата от общо 1 143 750 евро за реализиране на програмата, като финансовата подкрепа за един проект няма да надвишава 50 хиляди.

Традиционни вече големи културни събития, но и нови формати са били одобрени и ще получат средства с гласуването на календара в местния парламент. С най-високи оценки от комисията iа „Пловдив чете“, поставен на първо място от журиращите с определени 40 000 евро за организирането му, Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“, класиран на второ място и финансиран с 50 000 евро, и „Двама са малко- трима са много. TheatAir“, на трето, също с финансиране от 50 хиляди евро.

Същата сума е определена и за „Plovdiv Jazz Fest“, както и за фестивала за съвременен танц „Черната кутия“. В перформативните изкуства прави впечатление, че третото издание на събитието „One Dance City“ на фондация „ЕДНО за култура и изкуства“ на този етап отпада от културния календар- проектът е вкаран в списъка с резервите. Вместо него комисия е дала по-висока оценка на форумът „Art of dance“, като е определила финансиране на проекта от 25 400 евро.

Сред отличените от комисията събития са „Plovdiv Vibes“ и „Международен фестивал за улични изкуства 6Fest“ с финансиране от над 40 000 евро. Високо оценени и „Пловдив- СтоЛица на песента“ на АртВойс център, фестивал, посветен на Милчо Левиев, Седмицата на съвременното изкуство, Театър в парка, Скуул оф рок фест.

Ще бъдат финансирани два проекта на Драматичния театър и един на Операта. Средства ще има за поезия, образователни платформи като академия „Синдикат“, кино и музика, фотография, театрални проекти, изданията „Страница“ и „Нула 32“. Финансиране получават форум за нематериално културно наследство, събития на Природонаучния музей, на Атлантическия клуб, както и още куп други проекти.

Симфония Наследство 40 000

20 хиляди за проект на Пирродонаучния

Ало Космос 40 000 евро

50 000 Пловдив Джаз Фест

30 000 Кино под звездите

40 000 Пловдив Чете- на 1 място

25 000 проект на Театър Хенд

20 000 Камерна сцена Пловдив

10 000 Филмови нощи във Филилипополис