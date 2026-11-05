„Виж какво дишаш в Пловдив“

В Пловдив стартира мащабно проучване на замърсяването с азотен диоксид. На 2 ноември Екологично сдружение „За Земята“ постави специални измервателни тръбички на над 50 локации в града – рекорден брой досега. Проучването се осъществява в рамките на кампанията „Виж какво дишаш“, която се стреми да насочи вниманието към замърсяването на въздуха и последствията за здравето от него, и ще продължи до 29 ноември. Резултатите и препоръките за действие ще бъдат представени и обсъдени с граждани и медии на публично събитие в средата на януари 2027 г.

Новите измервания в Пловдив поставят фокус върху влиянието на интензивния автомобилен трафик върху качеството на въздуха във втория по големина град в България. TomTom Traffic Index 2025 класира Пловдив като населеното място с най-сериозни задръствания в страната и го поставя на незавидното 16-о място от 256 големи населени места в Европа по този показател. В същото време емисиите от транспорта, включително на азотен диоксид, изискват целенасочени мерки, а липсата на достатъчно данни за отделни локации не бива да оставя проблема извън общественото внимание.

Специалните измервателни тръбички са поставени както в райони с интензивен автомобилен трафик в града, така и на локации, за които липсват достатъчно данни за замърсяването на въздуха. Сред тях има и места без видими признаци на замърсяване – липсата на дим или прах обаче не означава, че въздухът е чист. Тръбичките ще останат на място през периода на проучването, след което ще бъдат събрани и анализирани от швейцарска лаборатория, за да се определят средните концентрации на NO₂ за времето на измерването.

Азотният диоксид е вреден газ, който се отделя при изгарянето на горива, основно от автомобилния транспорт. Излагането на високи концентрации може да предизвика възпаление на дихателните пътища и да причини кашлица, хрипове и затруднено дишане. Продължителното излагане на повишени нива може да увеличи податливостта към респираторни инфекции. Особено уязвими са децата, възрастните хора и хората с астма.

„Замърсяването невинаги се вижда, но това не прави последствията за здравето по-малко реални. За гражданите е важно да знаят какъв въздух дишат по улиците, по които минават всеки ден ‒ включително там, където досега няма достатъчно информация. С измерванията искаме да запълним част от тези празноти. Очакваме резултатите да послужат за целенасочени решения за транспорта и градската среда, а институциите да действат според установеното“, коментира Ивайло Попов от екип „Въздух“ на „За Земята“.

Измерванията започват месец след въвеждането на първата зона с ниски емисии от автомобилния транспорт в Пловдив. От 1 октомври 2026 г. в „Малък ринг“ ‒ между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“ ‒ действат ограничения за автомобили от първа и втора екологична група до 30 април 2027 г. Проучването ще допълни информацията за замърсяването с NO₂ в града и ще подпомогне обществения разговор за следващите стъпки към по-чист въздух. То стъпва върху опита на „За Земята“ от многогодишните независими измервания на азотен диоксид в София.

Крайният срок за транспониране на обновената Директива (ЕС) 2024/2881 за качеството на атмосферния въздух е 11 декември 2026 г. Още през септември „За Земята“ призова МОСВ за ясен график на нормативните промени и възможности за гражданско участие, като предупреди, че липсата на публична информация към онзи момент поражда опасения за спазването на срока и прозрачността на процеса.

За кампанията „Виж какво дишаш“

„Виж какво дишаш“ е общоевропейска кампания, ръководена в България от екологично сдружение „За Земята“ и координирана от Polish Smog Alert. Нейната цел е да направи видима невидимата заплаха за здравето, която представлява замърсяването на въздуха, и да насърчи необходимото, амбициозно и навременно прилагане на Директивата на ЕС за качеството на атмосферния въздух (AAQD).

Кампанията се осъществява от „За Земята“ в партньорство с Polish Smog Alert и Clean Air Fund.