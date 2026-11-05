ПП–ДБ: Община Пловдив сама блокира мерките срещу мръсния въздух

Година след приемането на наредбата за зоните с ниски емисии Община Пловдив все още няма готова система за автоматизиран контрол на замърсяващите автомобили, а пловдивчани не са получили навременна информация за новите ограничения. Вместо работеща организация администрацията на кмета Костадин Димитров разчита на ръчни проверки, докато изграждането на необходимата система от камери продължава да се отлага. За това предупреждават общинските съветници от ПП–ДБ, които обвиняват местната власт, че сама компрометира мерките за по-чист въздух.

Наредбата, предложена от самата Община Пловдив и приета от Общинския съвет преди година, предвижда ограничения за навлизането на стари и силно замърсяващи автомобили в централната градска част, а от 1 октомври 2027 г. – и забрана за отопление с твърдо гориво. Подобни мерки се прилагат в редица европейски градове, но ефектът им зависи от последователен контрол и добра предварителна подготовка.

Именно тук, по думите на ПП–ДБ, е основният провал на администрацията. Първата обществена поръчка за система от камери е прекратена, а по новата процедура няма съществен напредък заради продължаващи съгласувания с държавните институции. Съветниците предупреждават, че при това темпо автоматизираният контрол може да не заработи до края на настоящия мандат.

От групата определят ситуацията като резултат от лошо планиране и недостатъчна координация между местната и държавната власт. Според тях забавянето на съгласувателните процедури не отменя отговорността на Община Пловдив да подготви навреме изпълнението на собствените си решения.

Докато системата от камери липсва, контролът ще се осъществява ръчно от общински служители. ПП–ДБ смята, че това не е устойчиво решение за наблюдение на автомобилния поток и прилагане на ограниченията.

Сериозни критики предизвиква и комуникацията с гражданите. Според съветниците през изминалата година не е проведена достатъчна разяснителна кампания, а информацията за правилата и санкциите е започнала да достига до пловдивчани едва непосредствено преди прилагането им.

„Не може от гражданите да се изисква стриктно спазване на нови правила, когато самата администрация не е осигурила необходимата подготовка. Хората трябва да знаят предварително какви ограничения се въвеждат, кого засягат и как ще се контролира спазването им“, е позицията на ПП–ДБ.

От групата са категорични, че проблемът не е в необходимостта от мерки за по-чист въздух, а в начина, по който Общината ги въвежда. Според тях закъснелите действия създават обществено напрежение и подкопават доверието в екологичната политика на местната власт.

ПП–ДБ настоява кметът Костадин Димитров да представи конкретен график за изграждането на системата за контрол, да обясни причините за забавянето и да осигури ясна и последователна информация за гражданите.

„Пловдив няма нужда от още една наредба, която съществува на хартия, но не се прилага ефективно. Борбата с мръсния въздух изисква действия, контрол и отговорност, а не поредни административни оправдания“, заявяват общинските съветници от ПП–ДБ.