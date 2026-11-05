Едва ли има родител, който да не познава тревогата, когато детето му вдигне температура посред нощ. Или когато обикновената на пръв поглед кашлица се задълбочи през уикенда, а малкият пациент има нужда от лекарска оценка. През есента и зимата, когато респираторните инфекции зачестяват, достъпът до педиатър по всяко време на денонощието е особено важен.

Cute family in a room. Lady in a white shirt. Little boy with parents

В Пловдив такава възможност предлага VelaClinic, денонощна детска клиника, чиято история започва не просто с идея за медицинска практика, а с личния опит и професионалните убеждения на един лекар.

През 1987 г. младият педиатър д-р Атанас Янчев започва работа в Стара Загора. Там той натрупва ценен опит с ежедневното проследяване на деца в рискова среда. Практиката му показва колко съществено значение имат редовните прегледи и навременната реакция за здравето на най-малките.

Когато през 2000 г. здравната реформа слага край на участъковата педиатрична система, д-р Янчев решава да създаде алтернатива – специализирана детска клиника с постоянен достъп до медицинска помощ и последователно проследяване на заболяванията.

Така се появява VelaClinic в Пловдив, кръстена на дъщеря му и създадена като първата по рода си в града с денонощен модел на педиатрична грижа. Той съчетава достъп до прегледи, диагностика и проследяване на лечението.

Този подход към детското здраве остава в основата на работата на клиниката и днес – да не се разчита само на еднократния преглед, а да се следи развитието на заболяването до възстановяването на детето.

VelaClinic работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, и предлага педиатрична грижа за деца от раждането до юношеска възраст. Екипът включва педиатри, медицински сестри и лабораторни специалисти, а на място функционира и денонощна лаборатория с възможност за експресни изследвания в рамките на прегледа.

Това е особено важно при остри инфекции, чието развитие при малките деца понякога е динамично. От клиниката препоръчват лекарски преглед още в първите 24 часа след появата на симптомите, а лабораторните изследвания през първите един до три дни могат да подпомогнат преценката за причината и подходящото лечение.

Друг основен елемент е проследяването. От VelaClinic препоръчват децата до една година да бъдат преглеждани ежедневно или най-много през ден при остри инфекции, а тези на възраст от две до пет години – през един-два дни. Честотата на контролните прегледи се определя според конкретния случай и лекарската преценка.

Сред съществените предимства е и дневният стационар с осем легла, оборудвани със съвременна инфузионна апаратура. При определени състояния, включително бронхити, бронхиолити, пневмонии и обезводняване, и когато лекарската оценка позволява амбулаторно лечение, там могат да се провеждат венозни вливания, медикаментозна терапия и контролни изследвания.

Така детето може да получи необходимото лечение в клиниката и да се прибере у дома, вместо да остава в болница. При състояния, които изискват хоспитализация, решението се взема от медицинския екип според конкретните нужди на малкия пациент.

Макар денонощният достъп до лекар да е особено ценен през сезона на инфекциите, грижата за детското здраве не се изчерпва с реакцията при остри симптоми. Проследяването на растежа и развитието, профилактичните прегледи и консултациите също са важна част от грижата за малките пациенти.

Освен свободни платени прегледи, VelaClinic предлага месечни абонаментни планове. Стандартният абонамент включва неограничен брой прегледи през месеца, денонощен достъп до клиниката, телефонни консултации, преференциални цени за лабораторни изследвания и електронен картон за проследяване на развитието и заболяванията на детето.

VelaClinic се намира на ул. „Любен Каравелов“ № 2, ет. 2, в Пловдив.

Регистратура: 0878 64 19 19

Детска консултация: 0878 64 71 17

Повече информация за услугите и абонаментните планове ще откриете на velaclinic.bg.