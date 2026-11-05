Родители твърдят, че дворни врати и аварийни изходи се заключват по време на учебните занятия

Репортер на „Под тепето“ не установи катинари или бариери, а ръководството обясни новия режим за закъснелите ученици

Сигнал от родители за заключени дворни врати и аварийни изходи в Спортното училище „Васил Левски“ в Пловдив провери репортер на „Под тепето“. По твърденията в сигнала, входовете и изходите се заключват по време на учебните занятия, което поражда притеснения за безопасността на учениците.

Според авторите на отвореното писмо практиката се прилага по разпореждане на училищното ръководство с цел контрол на достъпа и дисциплина. Родителите заявяват, че организират подписка и възнамеряват да сезират Регионалното управление на образованието – Пловдив, както и пожарната служба. Те настояват за проверка и прекратяване на практиката, ако бъде установено, че тя създава риск за учениците.

При посещението на място от репортера ни дворните врати бяха отключени. Установихме два входа в сградата на училището с контролиран достъп, но не и бариери или катинари.

Проверихме и проходимостта на всички входове и изходи, а ръководството ни запозна с плана за евакуация на училището.

Нов режим за закъснелите за първия час

В разговор с директора Величка Мицина стана ясно, че от първия учебен ден на тази седмица е въведена организация за учениците, които закъсняват над 15 минути за първия час.

Вместо да влизат директно в учебните часове, те се пренасочват към читалнята в общежитието. Там, в присъствието на възпитател, имат занимания и изчакват звънеца за края на първия час, след което влизат в училището.

От ръководството отчитат, че мярката дава резултат. Още на втория ден от прилагането ѝ закъсненията са намалели наполовина.

Правилникът е представен в началото на учебната година

Правилникът за вътрешния ред в Спортното училище е представен на родителите и учениците още в началото на учебната година и те са се запознали с документа, допълниха от ръководството на школото.

В крайна сметка проверката на „Под тепето“ не установи заключени дворни врати, катинари или бариери по време на посещението в училище. Репортерът ни се увери в проходимостта на входовете и изходите и се запозна с плана за евакуация, видно от приложениете снимки.

РУО получило втори сигнал по темата

Междувременно стана ясно, че сигналът на родителите е подаден и до Регионалното управление на образованието в Пловдив.

„Това е втори сигнал по темата, който получихме в рамките на 2-3 дни. Той ще бъде изпратен по компетентност до Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и до Министерството на спорта“, заяви пред „Под тепето“ началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.

По информация на РУО в първоначалната заповед на директора на Спортното училище е фигурирало „заключване на вратите“. Предстои сигналът да бъде разгледан от компетентните институции.