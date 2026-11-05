Драгоманското блато отново е достъпно за любителите на природата

WWF България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, в партньорство с Община Драгоман, официално откриха обновената посетителска инфраструктура на Драгоманското блато – най-голямата карстова влажна зона в България.

Централно място в обновяването заема новоизградената наколна дървена пътека и откривателският маршрут „Живото блато“. Те отново дават възможност на посетителите да се разходят сред тръстиките и да опознаят богатото биоразнообразие, историята на възстановяването на блатото и значението на влажните зони. Както и досега, достъпът до съоръжението остава безплатен.

През 2020 г. пожар унищожи мостчетата, изградени от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ през 2006 г. Днес, благодарение на подкрепата на стотици дарители, доброволци, бизнес партньори и международния проект WaterLANDS, инфраструктурата е възстановена и обновена.

Информационните табели по новия маршрут включват образователни и интерактивни елементи, които водят към дигитално съдържание за самостоятелно опознаване на света на блатото, достъпнонаdragoman.balkani.org. Дизайнът на преживяването е създаден от дизайн агенция Постстудио съвместно с екипите на двете организации.

Посетителите ще научат коя е рибата, която не се плаши от засушавания, ще чуят изпълнение на хор от звънките гласчета на мустакатите тръстикарчета и ще отпразнуват завръщането на жерава у дома! Така през погледа на обитателите на Драгоманското блато посетителите ще опознаят историята на възстановяването му и ще разберат повече за природозащитните усилия, благодарение на които днес мястото е признато за влажна зона от европейско и международно значение.

Нов елемент в преживяването на посетителите е възможността да подпомогнат изследователската работа на природозащитните организации, като отчитат нивото на водата или споделят своите наблюдения върху местното биоразнообразие. Сайтът на Живото блато им дава възможност да помагат и чрез включване в доброволчески акции, информационни събития и дарителски кампании.

Блатоскоп

По време на събитието беше представена и интерактивната аудиовизуална инсталация „Блатоскоп“. Инсталацията напомня далекогледите и други инструменти на естествоизпитателите от XVIII век и предлага поглед към Драгоманското блато през различните сезони от четири места, част от тях иначе труднодостъпни. Художественото произведение, което свързва изкуство и природа, е създадено в рамките на научно-творческа резиденция по проекта WaterLANDS с екип Мария Налбантова, Антони и Георги Райжекови. Блатоскопът може да бъде пренасян, а с него пътува и самото блато, което така се среща с хората на различни места.

„Обновената дървена пътека и откривателският маршрут “Живото блато” приканват посетителите да слушат и наблюдават внимателно, за да открият и оценят сами богатството на Драгоманското блато. Целта ни е повече хора да разберат, че влажните зони пречистват водата, намаляват риска от наводнения, съхраняват биоразнообразието и предоставят ценни места за отдих и образование и затова е важно да ги опазваме и възстановяваме.”, посочва Иван Христов от WWF България.

“Възстановяването на образователните дейности на открито и ученическите посещения е друга цел, която си поставяме. Близостта на Драгоманското блато до София предоставя отлични възможности за екологично образование, зелени училища и природосъобразен туризъм през всички сезони. А аудиовизуалната инсталация “Блатоскоп” позволява на Драгоманското блато да посещава класни стаи, фестивали и събития, като разширява възможностите за информационни дейности.”, допълва Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.

Двете организации канят малки и големи да заповядат още тази събота (7 ноември) между 11:00 и 16:00 ч. на Драгоманското блато, за да се разходят по дървените пътеки, да разгледат информационните табели и да се запознаят с Блатоскопа.

Обновената инфраструктура е реализирана в рамките на проекта WaterLANDS, финансиран по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Драгоманското блато е един от шестте пилотни обекта в Европа, включени в инициативата за възстановяване на ключови влажни зони.