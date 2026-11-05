Изплащат ноемврийските пенсии от 6 ноември

Изплащането на пенсиите за ноември започва на 6 ноември, петък, и ще продължи до 20 ноември. Хората, които получават средствата си по банков път, също ще разполагат с парите си на 6 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Пенсионерите, които получават пенсиите си чрез пощенските станции, ще могат да вземат сумите си според предварително изготвен график. Той трябва да бъде обявен на видно място във всяка пощенска станция.

Защо изплащането започва по-рано?

По-ранният старт е свързан с промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от края на юли. Според новите правила, когато 7-о или 20-о число на месеца се пада в неработен ден, изплащането съответно започва или приключва в предходния работен ден.

През ноември 7 ноември е събота, затова пенсиите ще започнат да се изплащат още в петък, 6 ноември. Крайната дата – 20 ноември, е работен ден.

Кога ще бъдат изплатени останалите обезщетения?

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември.

На 3 ноември бяха изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец.

Актуалните дати за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите са публикувани в месечния „Календар на плащанията“ на НОИ.