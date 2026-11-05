Представят „Значими пловдивски художници – Силата на визията“ в Пловдив

Официалното откриване на една интересна, различна и определено вдъхновяваща проява от богатия културен календар на града – изложбата „Значими пловдивски художници – Силата на визията“, ще се състои на 13 ноември 2026 г. (петък) от 18:00 ч. в галерия „Капана“ към ГХГ – Пловдив. Експозицията проследява приноса на автори, оставили трайна следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив. Чрез живопис, графика, скулптура, фотография, инсталации и концептуални произведения тя изгражда визуален разказ за развитието на местната художествена култура и за влиянията, които оформят нейните различни лица.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив след спечелен конкурс за куратор и концепция за организиране на изложба в галерия „Капана“ с фокус върху представянето на творчеството на водещи местни автори. Куратори са Емил Миразчиев и Иван Тотев.

Основният акцент е поставен върху приемствеността и взаимодействието между поколенията – начина, по който художниците си влияят, приемат, трансформират или отхвърлят идеи, естетически модели и художествени езици. Творбите от различни периоди влизат в диалог помежду си, разкривайки не просто последователност от стилове, а сложна мрежа от духовни, естетически и обществени отношения.

Изложбата поставя под въпрос утвърдените представи за „пловдивската школа“ и „пловдивската бохема“, превърнали се през години в устойчиви клишета. Вместо да се опира на митологията около града, експозицията търси реалните художествени връзки, индивидуалните позиции и силата на въздействие на отделните автори. Водещ критерий при селекцията е високото художествено ниво и способността на творбите да вълнуват, като наред с това се отчита и гражданската позиция на творците.

В исторически план Пловдив винаги е бил пространство за среща на различни култури и идеи. Още от Възраждането градът функционира като своеобразна врата към Европа и важен център за модернизацията на българското общество. Художниците заемат особено място в този процес – те не само възприемат новите европейски тенденции, но ги пречупват през местния опит и участват активно във формирането на модерната градска култура.

В този контекст изложбата разглежда и напрежението между личността на артиста и обществената среда. Тя поставя въпроси за границите на художествената свобода, отношенията между изкуство и общество, ролята на бунта и съпротивата, както и за начините, по които художниците се адаптират, противопоставят или намират свои пространства за независимост – особено в условията на социализма и последвалия преход.

Кураторският подход не цели да създаде окончателна история на пловдивското изкуство, а да отвори пространство за съпоставка, преосмисляне и нов прочит, поставяйки под съмнение вече установените стереотипи. Произведенията са представени като живи носители на идеи и свидетелства за промените в художественото мислене, вкусовете и обществените нагласи.

„Силата на визията“ е едновременно изложба за наследството и за неговото продължение. Тя показва Пловдив не като застинал културен мит, а като динамична среда, в която поколения автори създават, обменят и преосмислят идеи. Именно в този непрекъснат диалог между минало и настояще се открива устойчивата сила на пловдивското изкуство.

Участници: Албена Михайлова, Атанас Пацев, Борис Ангелушев, Васил Бараков, Вихрони Попнеделев, Георги Божилов-Слона, Георги Бояджиев-Бояджана, Георги Гърдев, Георги Данчов-Зографина, Давид Перец, Димитър Келбечев, Димитър Кирчев, Димитър Митовски, Димитър Павлов-Точката, Димчо Павлов, Енчо Пиронков, Златю Бояджиев, Иван Шуманов, Кольо Витковски, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Милан Христев, Минчо Панайотов, Надя Генова, Румен Жеков, Севдалина Кочевска, Соня Станкова, Тихомир Пенов, Трифон Неделчев, Христо Станчев, Чавдар Пашев, Група „РъБ“.

Изложбата може да бъде разгледана до 10 януари 2027 г.

Пловдивчани и гостите на града ще имат възможността да се запознаят отблизо с няколко шедьовъра на българското изкуство, част от експозицията, които досега не са показвани в Пловдив.

Събитието се осъществява с любезното съдействие на Националната художествена галерия – София, Къща музей „Васил Левски“, Градската художествена галерия – Видин, Градска художествена галерия – Пловдив и частни колекционери.